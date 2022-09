Che cos'è il Cappuccio cervicale? Il cappuccio cervicale o coppetta cervicale (un secolo fa noti come pessari) è uno strumento anticoncezionale meccanico "relativamente" efficace nel prevenire gravidanze indesiderate. Non lo è affatto, invece, nell'impedire il contagio delle malattie sessualmente trasmissibili. L'efficacia anticoncezionale del cappuccio cervicale è piuttosto scarsa; pertanto, per ridurre il rischio di fallimento del metodo contraccettivo, si è soliti raccomandare di utilizzare il cappuccio cervicale in associazione a contraccettivi chimici (spermicidi). Il cappuccio cervicale può essere applicato direttamente dalla donna all'interno della vagina (a stretto contatto con la cervice) oppure inserito da un ginecologo. Per essere acquistato non necessita di ricetta medica. Attenzione! Prima di poter usare la coppetta cervicale, viste le differenze anatomiche interindividuali, la donna deve sottoporsi ad una visita ginecologica di controllo, utile alla scelta della giusta tipologia. Oltre a ciò, il ginecologo dovrà occuparsi di istruire correttamente la propria paziente su come utilizzare questo mezzo contraccettivo. In questo breve articolo cercheremo di riassumerne il meccanismo di funzionamento, la modalità di posizionamento e la reale efficacia. NOTA BENE Il cappuccio cervicale NON va confuso con il diaframma contraccettivo. Rispetto a quest'ultimo, il cappuccio cervicale presenta dimensioni ridotte, una forma diversa e tendono ad essere più rigidi, benché il principio di funzionamento sia simile. Allo stesso tempo, il cappuccio cervicale NON deve essere confuso con la coppetta mestruale che non ha alcuna funzione contraccettiva, ma viene usata durante la mestruazione come alternativa agli assorbenti igenici esterni o interni. Shutterstock Differenza fra Cappuccio cervicale e Diaframma anticoncezionale Lo Sapevi che… I cappucci cervicali sono stati progettati anche come una forma di tecnologia di riproduzione assistita, utilizzata per aiutare le persone che soffrono di infertilità - in tal caso vengono meglio detti cappucci per il concepimento.

Come funziona il Cappuccio cervicale? Il cappuccio cervicale è uno dei dispositivi cosiddetti a barriera. Di materiale sintetico ed elastico (lattice o silicone), la coppetta cervicale ha una tipica forma "a campana" che, impedendo l'accesso degli spermatozoi nell'utero, dovrebbe tutelare la donna dalla risalita degli spermatozoi verso l'ovocita. Rispetto ai preservativi, che sono tutti di tipo "usa e getta", la maggior parte delle coppette cervicali è invece riutilizzabile – vedi sotto.

Come si usa il Cappuccio cervicale? Il cappuccio cervicale dev'essere applicato prima del rapporto sessuale, anche con circa 1 giorno di anticipo. L'inserimento all'interno della vagina, a stretto contatto con la cervice , può essere fatto direttamente dalla donna oppure ad opera di un ginecologo. Dopo essersi sottoposta alla visita ginecologica, la donna può iniziare ad utilizzare il cappuccio cervicale come strumento contraccettivo di prima scelta, ma associandolo sempre a spermicidi. La donna deve essere attentamente istruita dal medico sul corretto inserimento del dispositivo, soprattutto durante le prime applicazioni. Prima d'inserire il cappuccio cervicale, lavare accuratamente le mani ;

accuratamente ; Successivamente, riempire la cupola con crema spermicida e applicarlo anche sul bordo del dispositivo; Nota: i modelli classici di cappuccio cervicale possono essere inseriti in vagina immediatamente prima dell'atto sessuale, oppure nelle 24 ore antecedenti. Trovare una posizione comoda e rilassata per inserire il cappuccio cervicale (ad esempio, accovacciata, seduta sul WC, ecc.);

Con una mano, aprire le labbra vaginali;

Con l'altra, afferrare il cappuccio cervicale (con la coppa rivolta verso l'alto). Premere il bordo del cappuccio tra pollice e indice;

Far scorrere il cappuccio cervicale lungo il canale vaginale, assicurandosi che esso si posizioni perfettamente intorno al collo dell'utero;

Controllare sempre la corretta collocazione del cappuccio prima di un rapporto sessuale (è sufficiente inserire un dito in vagina e premere verso l'alto della cupola per assicurarsi che la cervice sia coperta);

Dopo il rapporto sessuale, il cappuccio cervicale deve restare posizionato per almeno 6 ore (e non più di 48 ore); dopodiché può essere estratto;

Per rimuovere il cappuccio cervicale, accovacciarsi, spingere con i muscoli pelvici (come per defecare) e, aiutandosi con le dita, roteare ed estrarre la cupola. Se il dispositivo è munito di una speciale linguetta (collocata nella sua estremità inferiore), l'espulsione del cappuccio viene facilitata tirandola verso l'esterno con le dita. Nota: si raccomanda di inserire il contraccettivo barriera prima dell'eccitazione sessuale; così facendo, viene facilitato il corretto posizionamento del cappuccio.

Quanto è efficacie il Cappuccio cervicale? L'efficacia anticoncezionale del cappuccio cervicale è piuttosto scarsa; ergo: non è sicuro sul piano contraccettivo. Le stime riportano un indice di fallimento medio variabile dal 2 al 20%. Precisamente, anche con spermicida, si stima che questo metodo contraccettivo fallisca nel 9% delle donne nullipare e nel 26% delle donne che hanno partorito per via vaginale. I tassi di gravidanza effettivi tra le utilizzatrici di Prentif variano a seconda della popolazione oggetto di studio, con tassi annuali dall'11% al 32%. Uno studio commissionato dalla FDA ha riportato tassi di fallimento: tasso del metodo 6,4% (contro il 4,6% per il diaframma); Tasso complessivo 17,4% (contro il 16,7% per il diaframma) - Chalker1, p.182. Al fine di ridurre il rischio di fallimento del metodo, si raccomanda di utilizzare il cappuccio cervicale in associazione a contraccettivi chimici (spermicidi) – in grado di uccidere gli spermatozoi o bloccarne la motilità prima del loro ingresso in utero. Cappuccio cervicale e spermicidi Durante un rapporto sessuale, potenzialmente, gli spermatozoi sono tranquillamente in grado di oltrepassare la stretta intercapedine interposta tra cappuccio cervicale e collo dell'utero, fecondando l'ovocita. La funzione della coppetta cervicale è infatti quella di "limitare" il fenomeno di risalita. Ma, come sappiamo, in realtà ne basta solo 1 – di centinaia di migliaia presenti nell'eiaculazione maschile. Per far fronte a questo problema, con l'obbiettivo di aumentare l'efficacia contraccettiva del cappuccio cervicale, si raccomanda di associarlo ad apposite creme spermicide – in grado di uccidere o danneggiare gli spermatozoi al solo contatto. Per dar modo al principio attivo di agire, il cappuccio cervicale andrebbe rimosso non prima delle 6-8 ore successive al rapporto sessuale .

Tipi di Cappuccio cervicale Come già accennato, prima di utilizzare il cappuccio cervicale, la donna deve sottoporsi ad una visita ginecologica. Esistono varie tipologie di cappuccio cervicale, distinguibili in base alle dimensioni (variabili dai 22 ai 31 mm di diametro). È proprio in base all'anatomia genitale della donna che il ginecologo sceglierà la misura del cappuccio cervicale più adeguata alla paziente. Le varianti più diffuse di cappuccio cervicale sono in lattice o silicone e riutilizzabili per periodi di tempo variabili (da qualche mese fino ad anni) in funzione dle prodotto preso in considerazione. Un'alternativa al classico cappuccio cervicale, nota come "scudo di Lea" o scudo cervicale, non necessita di aggiustamento dimensionale poiché si tratta di una coppetta di silicone munita di valvola che aderisce perfettamente al muso di tinca (il segmento intravaginale del collo dell'utero) mediante un particolare meccanismo "a suzione". Anch'esso è lavabile e può essere riutilizzato più volte.

Chi può usare il Cappuccio cervicale? Idealmente, tutte le donne possono utilizzare il cappuccio cervicale come metodo contraccettivo di prima scelta. Tuttavia, in realtà, la coppetta cervicale contraccettiva è più indicata per le nullipare e per le donne che non hanno ancora partorito per via vaginale . Questo perché il parto vaginale comporta importanti modificazioni a carico di cervice e del canale vaginale, soprattutto in termini di forma e dimensione. Pertanto, l'utilizzo del cappuccio cervicale è spesso sconsigliato alle donne che hanno partorito naturalmente.