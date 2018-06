Sintomi e Fastidi Associati ai Cambiamenti del Seno e dei Capezzoli in Gravidanza

Nonostante, l'aumento delle dimensioni del seno e dei capezzoli in gravidanza rappresenti un cambiamento del tutto naturale e, anzi, necessario in previsione del nutrimento del bambino, esso può dare origine a sintomi, piccoli fastidi o disturbi di entità più o meno lieve. In particolare, è possibile che si manifesti:

Un aumento della sensibilità sia dei capezzoli, sia dell'intera mammella che appare più tenera.

sia dei capezzoli, sia dell'intera mammella che appare più tenera. Ipersensibilità del capezzolo alle temperature fredde .

. Indurimento e dolore dei capezzoli .

e . Formicolio , pesantezza , sensazione di tensione e/o dolore al seno. Alcune donne, addirittura, riferiscono di provare una sensazione di bruciore .

, , e/o al seno. Alcune donne, addirittura, riferiscono di provare una sensazione di . Perdita di colostro dal capezzolo . La fuoriuscita di questo liquido dal capezzolo potrebbe verificarsi anche prima della nascita del bambino. Benché - entro certi limiti - si tratti di una condizione considerata normale, qualora dovesse verificarsi, è bene informarne subito il proprio medico e/o il proprio ginecologo.

. La fuoriuscita di questo liquido dal capezzolo potrebbe verificarsi anche prima della nascita del bambino. Benché - entro certi limiti - si tratti di una condizione considerata normale, qualora dovesse verificarsi, è bene informarne subito il proprio medico e/o il proprio ginecologo. Prurito e secchezza della pelle dei capezzoli, delle areole e del seno in generale. In una simile circostanza, può essere utile applicare creme idratanti od oli appositamente formulati per questa delicata area corporea. L'uso di simili prodotti - oltre a dare sollievo dai sintomi di cui sopra - può essere utile per prevenire, o quantomeno limitare, la formazione di smagliature causate dall'espansione del seno.

dei capezzoli, delle areole e del seno in generale. In una simile circostanza, può essere utile applicare creme idratanti od oli appositamente formulati per questa delicata area corporea. L'uso di simili prodotti - oltre a dare sollievo dai sintomi di cui sopra - può essere utile per prevenire, o quantomeno limitare, la formazione di smagliature causate dall'espansione del seno. Sviluppo di eruzioni cutanee sotto il seno. Questa spiacevole evenienza si sviluppa soprattutto nei mesi estivi a causa del sudore e dello sfregamento dei seni con la cute sottostante e/o con il reggiseno. In una simile situazione, è necessario rivolgersi al proprio medico che saprà fornire tutte le indicazioni del caso.

Anche in questo caso, si tratta di sintomi e fastidi che non necessariamente compaiono in tutte le gestanti. Alcune potrebbero manifestarli tutti, altre ancora potrebbero manifestarne solo alcuni, mentre in altre future madri potrebbero non manifestarsi affatto. La gravidanza e i cambiamenti che essa comporta, infatti, sono diversi da donna a donna e sono difficilmente prevedibili.