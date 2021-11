Capelli: Struttura, Crescita, Cura e Disturbi Associati

Prima di addentrarci nella descrizione delle diverse fasi di crescita dei peli che rivestono il capo, facciamo una piccola precisazione.

Come tutti certamente avranno notato, il nostro corpo - ad eccezione di alcune zone (palmi di mani e piedi, labbra e una parte dei genitali esterni) - è ricoperto da peli che, sebbene possiedano la medesima struttura, crescono in maniera differente.

Più precisamente, è possibile distinguere:

Ad ogni modo, nonostante la sopra citata differenza, la crescita di peli e capelli ai articola nelle seguenti fasi:

Perché i Capelli crescono in maniera diversa?

L'entità della crescita dei capelli e la velocità con cui ciò avviene possono variare da un individuo all'altro. Ci sono persone che presentano una fase anagen più corta e altre una fase anagen più lunga. Come già detto, in quest'ultimo caso i capelli saranno in grado di raggiungere lunghezze maggiori. Il controllo di questi processi risiede nel nostro materiale genetico. In altri termini, è il DNA a "decidere" quando interrompere l'anagen per dare il via alle fasi successive, determinando in questo modo anche la durata del ciclo di vita del capello.

Questo è il motivo per cui in persone diverse, peli e capelli tendono a crescere con velocità e in misure differenti.