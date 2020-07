I sintomi della candida in gravidanza sono sovrapponibili a quelli che si manifestano nelle donne non gravide e, solitamente, sono facilmente riconoscibili. Ad ogni modo, è sempre bene rivolgersi al proprio medico o al proprio ginecologo di fiducia, al fine di individuare con precisione quale agente patogeno ha dato origine all'infezione.

Generalmente, la candida in gravidanza non è considerata un'infezione grave, tuttavia, al fine di evitare complicazioni, non deve essere in alcun modo sottovalutata e necessita di adeguati trattamenti.

La candida in gravidanza è un' infezione vaginale sostenuta da lieviti del genere Candida che si manifesta in molte donne durante questo particolare periodo.

In molti individui, la Candida albicans è normalmente presente come commensale in diversi distretti corporei, fra cui la mucosa vaginale nelle donne. Generalmente, il lievito in questione non provoca danni o patologie, poiché tenuta sotto controllo dal pH e dalla flora batterica vaginale e dai meccanismi di difesa dell'organismo. Tuttavia, in particolari condizioni, tale controllo può venire meno e C. albicans può proliferare in maniera eccessiva dando origine alle cosiddette candidosi . Quando le infezioni si localizzano a livello dei genitali femminili, solitamente si parla di candidosi vulvovaginali .

Ad ogni modo, fra le possibili cause che s'ipotizzano essere le principali responsabili della comparsa di candida in gravidanza, ricordiamo:

La candida in gravidanza è un tipo d'infezione considerato abbastanza comune. Le cause e i fattori di rischio che portano all'insorgenza del disturbo sono molteplici e possono concorrere l'un con l'altro per favorire lo sviluppo incontrollato del lievito in questione.

In verità, la maggior parte dei suddetti sintomi può essere causata anche da infezioni vaginali di diversa origine, per questo motivo, è sempre bene rivolgersi al medico o al ginecologo che saranno in grado di effettuare una diagnosi corretta del disturbo che affligge la gravida.

I sintomi caratteristici della candida in gravidanza consistono in:

L'esecuzione di una corretta diagnosi di candida in gravidanza è fondamentale per intraprendere il trattamento più idoneo e per escludere la presenza d'infezioni o patologie di altra natura (ad esempio, vaginosi batteriche o malattie causate da patogeni trasmessi per via sessuale, come Chlamydia trachomatis o Trichomonas vaginalis ).

La diagnosi di candida in gravidanza si basa sostanzialmente sull'analisi dei sintomi riportati dalla paziente e sull'esame visivo delle perdite vaginali . Generalmente, alla visita ginecologica , la paziente affetta da candida in gravidanza manifesta placche bianche caseose a livello della mucosa vaginale. Quest'ultima, inoltre, appare edematosa a causa dell'infezione in corso.

Cura

Cure e Trattamenti della Candida in Gravidanza

Naturalmente, la candida in gravidanza - benché non ritenuta pericolosa per il feto - deve comunque essere adeguatamente trattata. Purtroppo, non tutti i farmaci solitamente impiegati per curare questa infezione sono utilizzabili anche durante la fase di gestazione.

Tuttavia, sembra che gli antimicotici di tipo imidazolico per uso topico si possano impiegare in gravidanza in maniera abbastanza sicura. Questi farmaci sono generalmente formulati come creme od ovuli che devono essere applicati direttamente a livello vaginale seguendo le indicazioni fornite dal medico (generalmente, una somministrazione al giorno, la sera prima di coricarsi, per un periodo di almeno 7 giorni). Miconazolo e clotrimazolo sono i principi attivi maggiormente utilizzati per contrastare quest'infezione fungina durante la gravidanza.

Tali farmaci vengono considerati sicuri perché l'uso locale di formulazioni farmaceutiche di questo tipo dà origine ad un assorbimento sistemico ridotto rispetto ad altre vie di somministrazione, minimizzando così i potenziali rischi per il feto. Tuttavia, a scopo precauzionale, la somministrazione di questi farmaci è sconsigliata durante il primo trimestre di gestazione.

L'uso di antimicotici per via orale (come, ad esempio, il fluconazolo) è, invece, generalmente sconsigliato per via dell'assorbimento sistemico maggiore del principio attivo e dei potenziali danni che questo potrebbe causare al feto.

Ad ogni modo, tutti i suddetti farmaci possono essere utilizzati per contrastare la candida in gravidanza solo ed esclusivamente se espressamente prescritti dal medico o dal ginecologo e solo nei casi in cui queste figure sanitarie lo ritengano assolutamente necessario e indispensabile. Il trattamento fai da te delle infezioni micotiche non deve essere effettuato in alcun caso, a maggior ragione se l'infezione da Candida spp. colpisce le donne in gravidanza.