Camomilla: Proprietà della Camomilla Comune

Introduzione La camomilla (Matricaria recutita L.) è una pianta erbacea annua che può crescere spontaneamente, ma che può essere anche coltivata. Conosciuta per le sue proprietà blandamente sedative, essa è largamente sfrutatta per la preparazione di infusi che, solitamente, vengono assunti prima di coricarsi per favorire il sonno. Tuttavia, forse non tutti sanno che a questa pianta vengono ascritte anche proprietà antinfiammatorie e antispastiche nei confronti della muscolatura liscia gastrointestinale. Nota Bene La camomilla - anche conosciuta come camomilla comune o tedesca - NON deve essere confusa con la camomilla romana (Anthemis nobilis).

Droga e Costituenti Chimici Parti Utilizzate e Sostanze Attive della Camomilla La parte della camomilla che si utilizza è costituita dai capolini essiccati contenenti le sostanze attive che conferiscono alla pianta alcune delle proprietà che le vengono ascritte. Shutterstock Entrando più nel dettaglio, precisiamo che all'inerno della camomilla ci sono costituenti chimici idrofili e lipofili e che per ognuna di queste categorie si riconoscono delle proprietà tipiche differenti. Tra i componenti idrofili ricordiamo i flavonoidi, le cumarine glicosilate e gli acidi fenolici che - estratti con solvente acquoso - conferiscono all'estratto proprietà spasmolitiche, sedative ed antiossidanti. In particolare, la proprietà è dovuta alla presenza di una molecola flavonoidica detta apigenina 7-glucoside. L'altra classe di sostanze, solubili in olio, è rappresentata da terpeni (molecole a basso peso molecolare, tra cui monoterpeni e sesquiterpeni ciclici eterei), cumarine ed azuleni (camazuleni e bisabololo, estratti soprattutto dai capolini), che attribuiscono all'estratto una tipica colorazione azzurra. Questi costituenti concorrono alla formazione di un olio essenziale che vanta proprietà antisettiche, antinfiammatorie e lenitive. Ecco allora che da questa distinzione si può capire che la camomilla infuso non ha proprietà lenitive, poiché l'acqua non è il solvente adatto per estrarre sostanze come gli azuleni; tramite infusione dei capolini essiccati si otterranno invece tutti quei costituenti affini al solvente idrofilo che caratterizzano la droga dalle proprietà sedative. A tal proposito gli studiosi rimangano comunque dibattuti: se è noto l'uso popolare della camomilla come blando sedativo, per contrastare insonnia e ansia, alcuni studi hanno messo in evidenza altri fattori: nonostante alla camomilla non siano attribuiti effetti tossici, un suo abuso determinerebbe non solo l'effetto opposto (insonnia), ma anche nausea (effetto paradosso della camomilla).