Camminata Meditativa: Cos'è, Come si Pratica e Benefici

Uno dei primi ad usare il cammino per meditare è stato il monaco buddista zen Thich Nhat Hanh , ideatore di una metodologia terapeutica ai tempi della guerra del Vietnam, basata sulla vicinanza con la natura. Da allora sono nati diversi tipi di camminata meditativa, differenti solo per piccole sfumature che li rendono di fatto tutti molto simili.

Come fare la Camminata Meditativa: Dove e Quando

Le prime volte che si pratica la camminata meditativa meglio ritagliarsi almeno 20 minuti di tempo e non cercare di incastrarla in altre attività quotidiane. Quando però si è presa confidenza con la disciplina si può compiere quando si vuole, anche nel tragitto casa-ufficio nel caso lo si compia a piedi, durante una passeggiata tra le vetrine o, perché no, in casa.

Attenzione ai primi passi

Per iniziare, posizionarsi con le gambe leggermente divaricate, alla stessa larghezza delle spalle, e le braccia lungo il corpo, rimanendo un po' di tempo in questa posizione per prendere maggiore consapevolezza di sé.

Concentrarsi sulla respirazione e iniziare a camminare a passo lento, rilassato ma normale, nella postura che si ritiene più comoda. Fare ben attenzione alla pressione che si esercita su ogni zona del piede.

Cercare di percepire come si sente il piede e prendere coscienza di tutte le sensazioni che sta provando il corpo.

Variare la velocità del passo e la sua lunghezza cogliendo ogni volta questi cambiamenti.

Fare in modo di rimanere concentrati e di focalizzare l'attenzione su quello che sta accadendo dentro di sé, facendosi distrarre il meno possibile dall'ambiente circostante.

Focalizzarsi sui movimenti

Quando il tallone è piantato a terra il movimento si sposta verso la pianta del piede e arriva alle dita. Questi passaggi normalmente sono compiuti in modo automatico, mentre la forza della camminata meditativa è proprio quella di insegnare a prestare attenzione ad ogni singolo movimento degli arti inferiori, che influiscono poi su quelli di tutto il resto del corpo. Lasciando andare le tensioni, caviglie, polpacci, ginocchia, cosce, fianchi, bacino, schiena, torace, spalle, braccia, collo e testa vengono travolti da una sensazione di benessere estrema e camminare diventa estremamente piacevole.

Ascoltare le proprie sensazioni

Oltre che sul fisico è fondamentale concentrarsi sulle emozioni provate, vivendole liberamente e riuscendo a codificarle senza barriere. Il corpo spesso ci parla ma noi non siamo in grado di ascoltarlo, e imparare a farlo camminando può essere molto utile.

Parte del processo di questa tecnica è proprio attraversare le emozioni percepite, siano esse felicità o calma, ma anche noia o nervosismo, senza giudicarsi.

L'obiettivo primario della camminata meditativa, infatti, è di raggiungere l'equilibrio tra il proprio io interiore e il mondo circostante, in modo che la mente si senta in uno stato di quiete, tranquillità e chiarezza.