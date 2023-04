Camminare guardando lo smartphone: perché lo smombie è pericoloso

Per questo, diventa sempre più difficile farne a meno: tantissimi soggetti li guardano di continuo, perfino mentre camminano per strada. Questa abitudine si chiama smombie e non è solo poco opportuna, ma può diventare addirittura pericolosa.

Gli smartphone sono ormai diventati una parte fondamentale nella vita di molte persone: non sono solamente dei dispositivi utili per compiere operazioni pratiche e necessarie, come telefonare, controllare un indirizzo o pagare una bolletta, ma dei veri e propri intrattenitori.

Il termine, composto dall'unione della parola " smartphone " e della parola " zombie ", recentemente è stato inserito, insieme ad altri neologismi legati all'uso delle nuove tecnologie, nel vocabolario dell'Enciclopedia Treccani, con la seguente definizione: «Chi cammina per strada senza alzare lo sguardo dallo smartphone, rischiando di inciampare, scontrarsi con altre persone, attraversare la strada in modo pericoloso».

Si tratta del comportamento di chi cammina per strada tenendo il cellulare in mano e lo sguardo fisso su di esso : indica, dunque, una persona talmente assorta e imbambolata da ciò che sta osservando sul web, spesso in maniera distratta e poco consapevole, da non rendersi conto di quello che accade intorno a lei.

Infine scrolling, nomofobia, phubbing, smombie: sono davvero molti i termini coniati recentemente in relazione all'uso sempre più massiccio degli smartphone e alle interferenze che questi dispositivi stanno avendo nella vita quotidiana. Se l'infinite scrolling è lo scorrimento ossessivo dei contenuti online, la nomofobia la paura incontrollata di rimanere sconnessi del web e il phubbing l'abitudine di trascurare il proprio interlocutore per guardare il cellulare, lo smombie cos'è?

Chi non riesce ad alzare lo sguardo dallo schermo del telefono neanche mentre cammina per strada presenta anche un'elevata probabilità di inciamparsi, appoggiare male un piede , non vedere i gradini, con il risultato di rischiare traumi all'apparato muscolo - scheletrico , come storte, ematomi , contusioni , distorsioni , eccetera.

Non solo: si può anche urtare un ciclista, sbattere contro un palo , un lampione o un altro ostacolo, non vedere un semaforo pedonale rosso, finire contro un'auto o una moto, rischiando di farsi molto male e di arrecare anche dei danni ad altri individui. Del resto, secondo le stime una buona percentuale di incidenti in strada fra i pedoni, fra il 12 e il 45%, è legato proprio a una qualche forma di distrazione .

Lo smombie è un'abitudine davvero pericolosa, sotto diversi punti di vista. Innanzitutto, aumenta in modo significativo il rischio di incidenti , che se nella migliore delle ipotesi sono piccoli e fortunatamente non seri, nella peggiore possono anche essere drammatici. Infatti, se si cammina senza guardare ciò che accade intorno a sé, avendo sempre lo sguardo sul cellulare, si rischia di non vedere i passanti e quindi di scontrarsi contro altre persone .

Se si guarda perennemente o quasi il cellulare, non si possono scorgere cose, anche piccole, ma che sono in grado di aumentare il benessere personale e di arricchire la vita, come un giardino fiorito, il sorriso di un bambino, un bel cielo, un palazzo architettonicamente affascinante, e così via.

Lo smombie nasconde anche un'altra insidia, meno pericolosa dal punto di vista fisico perché non è correlata con l'incolumità propria e altrui, ma comunque temibile: quella di non vedere la bellezza del mondo che ci circonda .

In questo contesto diventa difficile riuscire a resistere alla tentazione di controllare le email, dare un' occhiata ai social media, scrivere un messaggio, leggere le notizie, passare da un sito all'altro perfino quando si sta camminando. Non si riesce a trascorrere troppo tempo lontano dal mondo virtuale con la paura di perdersi qualcosa di fondamentale , non rendendosi conto che invece in quel modo non si vive la vita reale.

Per quali ragioni molte persone non riescono a distogliere lo sguardo dal cellulare nemmeno quando camminano per strada? Lo smombie dipende essenzialmente dalla dipendenza che gran parte degli utenti ha sviluppato verso i dispositivi elettronici: sono sempre più numerosi, infatti, coloro che fanno un uso massiccio della tecnologia e non riescono ad avere con essa un rapporto equilibrato, finendo con l'esserne ossessionati.

Le soluzioni

Lo smombie è un fenomeno sempre più diffuso e alcune città sono già corse ai ripari per cercare di contenerlo. Per esempio, ad Amsterdam, Sydney, Singapore, Asburgo e Tel Aviv sono stati installati dei particolari semafori, più bassi di quelli normali, così da essere all'incirca all'altezza occhi dei passanti, o in alternativa sono state collocate delle luci rosse su pali già esistenti in prossimità degli incroci: lo scopo è permettere ai passanti di vedere una luce rossa brillante anche se non si sta guardando in linea retta.

In Corea del Sud, invece, sono stati aggiunti dei LED rossi che illuminano il marciapiede per attirare l'attenzione di chi è distratto dal cellulare. Naturalmente però la soluzione migliore sarebbe non guardare lo smartphone mentre si sta passeggiando in strada.