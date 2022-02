Introduzione Camminare a piedi nudi abitualmente, in casa o in un prato, ovviamente in spiaggia o in riva al fiume, porta con sè evidenti benefici per l'intero organismo. Il contatto con il suolo - non per forza il pavimento, ma soprattutto l'appoggio su una superfice naturale - apporta miglioramenti alla postura, alla circolazione, e persino agli episodi di ansia e stress eccessivo. In Nuova Zelanda è nata una vera filosofia di vita che raduna tutti gli amanti del camminare a piedi nudi: si chiama barefooting, ciò che solitamente in italiano viene definito come gimnopodismo.

Benefici di camminare a piedi nudi Camminare a piedi nudi avrebbe diversi benefici per la nostra salute. A beneficiare del contatto della pianta del piede con il suolo sarebbe la nostra postura, quindi anche il movimento corretto del nostro corpo. Tra gli effetti positivi troviamo anche: il rafforzare la muscolatura dei piedi, favorire una distribuzione corretta del peso del corpo, ritrovare il baricentro naturale, favorire la traspirazione della pelle, migliorare la circolazione del sangue. Non solo, togliere le scarpe e camminare scalzi, in casa, oppure in un prato o, ancor meglio, in spiaggia a contatto con l'acqua, contribuisce a ridurre il gonfiore di gambe, caviglie e piedi, che saranno costantemente massaggiati. A livello sottocutaneo dei piedi, inoltre, sono presenti alcuni recettori che consentono di percepire con maggior sensibilità lo spazio e i movimenti. Benefici del camminare a piedi nudi: Migliora l'equilibrio del corpo.

Rafforza la muscolatura dei piedi

Recupero di una maggiore stabilità.

Migliora la circolazione del sangue delle gambe

Riduzione dei gonfiori.

Migliora la postura e contrasta l'insorgenza di dolori posturali

Funge da azione antistress naturale.

Stimola la pianta dei piedi come nella riflessologia plantare.

Riduce lo stato di infiammazione dell'intero organismo

Migliora i livelli della pressione sanguigna, benefico per soggetti con ipertensione

Efficace contro i radicali liberi: gli elettroni che attraversano il corpo riescono a neutralizzarne l'effetto sui tessuti. A piedi nudi si combatte lo stress Camminare a piedi nudi sembra essere un'azione benefica non solo a livello fisico, ma anche emotivo. La stimolazione di determinati circuiti nervosi grazie al contatto dei piedi con il suolo, non solo danno concreta stabilità fisica: il beneficio psicologico è stato ampiamente evidenziato:camminare a piedi nudi, soprattutto su una superfice naturale e in un contesto rilassante come un bosco o la spiaggia, è distensivo e rilassante. Può essere un'attività efficace, dalla durata di un'ora, da praticare quotidianamente a fine giornata, per liberare le tensioni accumulate. Perché le scarpe possono essere dannose? Alluce valgo, duroni, calli, infiammazioni sono tutti problemi che possono insorgere indossando frequentemente un paio di scarpe sbagliate, sia per materiali con le quali sono state prodotte, sia, ad esempio, per l'altezza dei tacchi, in grado di causare lesioni muscolari.

Migliora equilibrio e postura Il contatto completo della pianta del piede con il suolo o con il pavimento migliora l'equilibrio e la postura. Questo perché permette al corpo di avere una superficie di appoggio maggiore, più ampia, e di mantenere l'equilibrio in modo molto più semplice. In tal proposito, chi pratica yoga o pilates lo sa bene: eseguire le asana a piedi nudi, o eseguire gli esercizi di pilates, è molto più agevole da scalzi. Benefico per i bambini Camminare a piedi nudi è benefico anche per i più piccoli: i bambini, attraverso i muscoli dei piedi e l'arcata plantare, sviluppano in maniera corretta la colonna vertebrale, e di conseguenza la postura e una adeguata andatura. I bambini in tenera età, sino a 3-4 anni, hanno fisiologicamente il piede piatto: i muscoli non sono ancora tutti formati e quindi l'appoggio del tallone è scorretto. Per questo il camminare a piedi nudi può forticficare la muscolatura e avere effetti positivi sulla mobilità.