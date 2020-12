Camminare 11 minuti al giorno basta per Combattere gli Effetti Negativi della Sedentarietà?

Moltissime persone trascorrono gran parte della propria giornata stando sedute . Si tratta di un'abitudine molto dannosa per la salute e la forma fisica. Secondo un recente studio, però, esiste un modo per contrastare gli effetti della sedentarietà: camminare per almeno 11 minuti al giorno.

Lo studio che ha dimostrato come camminare per almeno 11 minuti al giorno sia efficace nel ridurre le conseguenze indesiderabili sulla salute dello stare seduti a lungo è stato pubblicato recentemente in un numero speciale del British Journal of Sports Medicine dedicato alle linee guida aggiornate sull'attività fisica dell'Organizzazione mondiale della sanità e alle ricerche correlate. Si è trattato di una revisione di nove studi che, complessivamente, hanno raccolto i dati oggettivi di 50.000 uomini e donne di mezza età o più anziani , che vivevano in Europa o negli Stati Uniti. Gli autori hanno preso in considerazione il modo in cui i volontari trascorrevano le loro giornate e hanno così scoperto che i più sedentari erano maggiormente a rischio tanto da avere probabilità elevate di morire giovani. Al contrario, coloro che si alzavano e muovevano spesso erano più protetti, anche se non praticavano regolarmente attività fisica.

Perché la sedentarietà fa male alla salute

Numerosi studi epidemiologici del passato mostrano collegamenti tra la posizione seduta e la mortalità. In generale, in questi studi, le persone che trascorrevano molto tempo alla sedia e/o sul divano mostravano molte più probabilità di morire prematuramente rispetto alle persone attive. Ma quanto dovrebbe essere attiva una persona per mitigare le conseguenze negative delle posizioni sedute non è mai stato chiaro. Per esempio, se si sta seduti per otto ore al lavoro e poi si cammina per mezz'ora la sera – rispettando la raccomandazione di esercizio standard di circa 30 minuti di esercizio quasi tutti i giorni - è sufficiente per annullare la maggior parte dei rischi per la salute? Diverse ricerche precedenti al nuovo studio avevano suggerito che la risposta è no.

Uno studio del 2016 che ha coinvolto più di un milione di persone, per esempio, ha rilevato che uomini e donne avevano bisogno di fare esercizio moderatamente per circa 60-75 minuti al giorno per diminuire gli effetti indesiderati dello stare seduti. Quello studio, tuttavia, come la maggior parte delle ricerche simili, aveva chiesto ai partecipanti di ricordare quanto si erano mossi o seduti, il che non è sempre facile. Molti, infatti, tendono a essere narratori inaffidabili delle proprie vite, sovrastimando l'attività fisica e sottostimando il tempo trascorso seduti.

Secondo i ricercatori, se un gran numero di persone pensa di praticare più attività fisica di quanto faccia in realtà significa che l'esercizio è molto più potente di quanto si creda. Le persone "attive" negli studi, infatti, sembrano aver avuto bisogno di molto esercizio per ottenere benefici per la salute: invece la quantità oggettiva di esercizio effettivamente completato era inferiore, eppure anche questa quantità minore ha prodotto i guadagni sperati.