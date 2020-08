In altre circostanze, le calze elastiche possono essere impiegate a scopo preventivo, come nel caso in cui si voglia prevenire la formazione di trombi , ad esempio, nei pazienti allettati dopo un intervento chirurgico. L'utilizzo delle calze elastiche è un metodo che non consente la guarigione dei sopra citati disturbi, ma certamente può rallentarne il peggioramento. Inoltre, le calze elastiche contribuiscono a dare sollievo dai sintomi tipici dell''insufficienza venosa , quali gonfiore , edema e sensazione di gambe pesanti . Affinché le calze elastiche svolgano al meglio la propria azione terapeutica, è buona cosa indossarle al mattino prima di alzarsi dal letto e prima che le gambe comincino a gonfiarsi.

Come indossare le calze elastiche

Trattandosi di calze in grado di esercitare elevate pressioni sulla gamba, spesso i pazienti presentano non poche difficoltà nell'indossare questa particolare tipologia di dispositivi medici.

Per ovviare a questo inconveniente, in commercio sono disponibili diversi tipi di infilacalze, escogitati proprio per facilitare questo compito.

Un altro accorgimento che può essere adottato consiste nell'indossare un paio di guanti, in modo da migliorare la presa delle mani sulle calze. Inoltre, con l'uso dei guanti non si corre nemmeno il rischio di danneggiare la calza con le unghie durante il processo di inserimento.

Una volta indossate, è fondamentale che le calze non facciano pieghe, in modo da evitare eccessive compressioni in determinate aree, così com'è fondamentale non distenderle eccessivamente, andando quindi a inficiare sul grado di compressione da esse esercitato.

Naturalmente - oltre alla scelta del giusto grado di compressione necessario per prevenire o trattare la patologia che affligge ciascun paziente - le calze elastiche devono essere della giusta misura. La scelta della taglia corretta dipenderà dall'altezza e dal peso di ciascun individuo, oltre che dalla misura delle circonferenze di caviglia, polpaccio e coscia.