Le cause che possono dare origine alla tosse sono molteplici, fra quelle maggiormente comuni ricordiamo:

Come si nota dal suddetto elenco, le cause che possono dare origine alla tosse sono davvero molte. Per riuscire a calmare la tosse, l'individuazione della causa scatenante è quindi un fattore determinante. Difatti, mentre in alcuni casi può essere sufficiente un semplice trattamento sintomatico (come, ad esempio, in caso di tosse scatenata da infezioni virali e malattie influenzali); in altri casi, il trattamento per calmare la tosse potrebbe richiedere il ricorso a farmaci più specifici (come avviene, ad esempio, in caso di tosse scatenata da allergie). In altri casi ancora, invece, il trattamento sintomatico per calmare la tosse può essere affiancato ad una terapia volta a contrastare la causa scatenante, come accade, ad esempio, in caso di tosse provocata da infezioni batteriche (difatti, in simili situazioni, il medico prescriverà farmaci per calmare la tosse in associazione a farmaci antibiotici).