Per calmare la tosse è innanzitutto fondamentale capirne la causa e identificarne la tipologia . Pertanto, non appena il disturbo compare, sarebbe bene rivolgersi subito al medico che - oltre ad individuare il tipo di tosse che affligge il paziente - sarà in grado di determinare l'eventuale presenza di patologie che hanno portato allo sviluppo del disturbo. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile intraprendere il trattamento più idoneo per calmare la tosse.

Possibili cause della tosse

Le cause che possono dare origine alla tosse sono molteplici, fra quelle maggiormente comuni ricordiamo:

Inalazione di sostanze irritanti (ad esempio, fumo di sigaretta, smog, ecc.);

(ad esempio, fumo di sigaretta, smog, ecc.); Infezioni di natura batterica, virale o micotica;

di natura batterica, virale o micotica; Patologie polmonari (come, ad esempio, la BPCO) e altre patologie in grado di attivare il riflesso della tosse;

(come, ad esempio, la BPCO) e altre patologie in grado di attivare il riflesso della tosse; Allergie di varia natura.

Come si nota dal suddetto elenco, le cause che possono dare origine alla tosse sono davvero molte. Per riuscire a calmare la tosse, l'individuazione della causa scatenante è quindi un fattore determinante. Difatti, mentre in alcuni casi può essere sufficiente un semplice trattamento sintomatico (come, ad esempio, in caso di tosse scatenata da infezioni virali e malattie influenzali); in altri casi, il trattamento per calmare la tosse potrebbe richiedere il ricorso a farmaci più specifici (come avviene, ad esempio, in caso di tosse scatenata da allergie). In altri casi ancora, invece, il trattamento sintomatico per calmare la tosse può essere affiancato ad una terapia volta a contrastare la causa scatenante, come accade, ad esempio, in caso di tosse provocata da infezioni batteriche (difatti, in simili situazioni, il medico prescriverà farmaci per calmare la tosse in associazione a farmaci antibiotici).

Tipologie di tosse

Oltre a dipendere dalla causa scatenante, il trattamento impiegato per calmare la tosse non può non tenere in considerazione il tipo di tosse che affligge il paziente. Nel dettaglio, possiamo sostanzialmente distinguerne due tipologie:

Tosse grassa , accompagnata da un espettorato (catarro) che può avere diversa natura;

, accompagnata da un espettorato (catarro) che può avere diversa natura; Tosse secca, in cui non vi è la presenza del catarro.

Di seguito, verranno elencati i principali trattamenti - farmacologici e non - che si possono intraprendere per calmare la tosse di diverso tipo.