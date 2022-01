Calazio: Cause, Sintomi e Cura

Il calazio è facilmente riconoscibile: l'ostruzione si manifesta esternamente con il gonfiore della palpebra in corrispondenza della ghiandola interessata.

Il calazio è un disturbo delle palpebre piuttosto comune, che deriva da un'infiammazione di una ghiandola di Meibomio, deputata alla produzione della componente lipidica della secrezione lacrimale, in seguito all'ostruzione del suo dotto escretore.

Cause e fattori di rischio

Per meglio comprendere da cosa dipende il calazio, è necessario ripassare velocemente una parte dell'anatomia delle palpebre: che cosa sono le ghiandole di Meibomio?

Cenni di anatomia: ghiandole di Meibomio

Ogni follicolo cigliare del margine palpebrale è provvisto di una ghiandola di Zeis, che produce sebo. Nella stessa zona, vicino alla base delle ciglia, si trovano alcune ghiandole sudoripare modificate, chiamate ghiandole di Moll. Lungo il margine interno, all'emergenza delle ciglia, invece, le ghiandole di Meibomio (o ghiandole tarsali) secernono un sostanza ricca di lipidi che impedisce alle palpebre di sigillarsi l'una contro l'altra. Tale organizzazione interessa il margine palpebrale ad eccezione della porzione mediale (che rappresenta circa l'ottavo interno della fessura), la quale presenta i puntini lacrimali, che coincidono con l'inizio delle vie lacrimali di deflusso.

Tutte le ghiandole accessorie delle palpebre sono soggette ad invasioni batteriche occasionali. Dalle infezioni di una ghiandola di Meibomio, può formarsi un calazio. Il processo infettivo di una ghiandola sebacea di una ciglia o di una delle ghiandole lacrimali accessorie che si aprono in superficie tra i follicoli della palpebra, invece, provoca una tumefazione dolorosa localizzata, conosciuta come orzaiolo.

Calazio: quali sono le cause principali?

Il calazio è causata dall'infiammazione di una o più ghiandole di Meibomio, che sono disposte trasversalmente nelle palpebre inferiori e superiori. Di norma, queste ghiandole contribuiscono, col loro secreto, a produrre lo strato oleoso del film lacrimale.

Se gli orifizi dei dotti escretori delle ghiandole di Meibomio presenti sul margine palpebrale si occludono, la componente lipidica prodotta non riesce a defluire verso l'esterno e determina la caratteristica lesione nodulare (granuloma) nel punto corrispondente alla ghiandola interessata dall'ostruzione. Nei circostanti tessuti molli della palpebra possono comparire arrossamento, dolore, secrezione e infiammazione della congiuntiva.

L'ostruzione può essere dovuta alla presenza di ostacoli "esterni" o alla modificazione del mebo stesso.

Alcune persone con problemi associati alla secrezione sebacea (es. seborrea, pelle grassa) hanno la tendenza ad avere un mebo più denso. Altre volte, è sufficiente una dieta sbilanciata o un periodo di stress intenso per una produzione della ghiandola "alterata" rispetto alla norma.

Mebo e Sebo Il mebo rappresenta per l'occhio ciò che il sebo rappresenta per la pelle: entrambi sono secreti lipidici con funzioni protettive e, per svariati motivi, possono subire modificazioni pure più o meno accentuate.

Talvolta, il calazio può essere la conseguenza di una blefarite cronica. Se quest'infiammazione della palpebra viene trascurata, l'accumulo di piccoli frammenti di cute di desquamata (simile alla forfora) possono favorire l'ostruzione del dotto escretore.

In altri casi, il calazio dipende dall'uso di lenti a contatto. Queste intervengono come ostacoli esterni, in quanto possono provocare un traumatismo livello palpebrale, innescando un processo infiammatorio.

Infine, sembra che una predisposizione costituzionale, per lo più su base ereditaria, a presentare malattie allergiche (diatesi allergica) possa enfatizzare il disturbo.

Il calazio è altresì noto con l'espressione di ciste di Meibomio, proprio per indicare il bersaglio dell'infiammazione (ghiandole di Meibomio) ed il tipico nodulo che la contraddistingue (ciste). Il calazio è indicato anche come lipogranuloma della ghiandola di Meibomio.

Fattori predisponenti

La formazione di un calazio può dipendere da:

Predisposizione costituzionale alla secrezione sebacea o alla diatesi allergica;

Dieta sbilanciata caratterizzata dal frequente consumo di cibi ricchi di grassi, formaggi, salumi, dolci;

Patologie del tratto intestinale (come la colite spastica);

Periodi di stress intenso o particolare stanchezza.

I calazi sono spesso associati a acne rosacea e seborrea.

In passato, si riteneva che il calazio avesse un'origine prettamente infettiva; oggi, tuttavia, questa supposizione è stata scartata, malgrado alcuni studiosi ritengano che un'infezione oculare preesistente possa in qualche modo accentuare i sintomi del calazio.

Calazio e Orzaiolo: quali differenze?

Orzaiolo e calazio sono due disturbi spesso confusi tra loro: entrambe si caratterizzano, infatti, per l'improvvisa comparsa di una tumefazione focale della palpebra superiore o inferiore ed esordiscono con arrossamento, edema, gonfiore e dolore palpebrale.

Tuttavia, orzaiolo e calazio presentano alcune differenze che ne permettono la distinzione: