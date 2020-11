Bulk Powders proteine: le offerte da non perdere per il Black Friday

Devi semplicemente accedere allo shop e fare incetta di proteine, vitamine, prodotti per l'alimentazione sportiva e per la perdita di peso e articoli di abbigliamento sportivo per uomo e donna. Qui di seguito, tutti i suggerimenti utili per non lasciarti scappare le migliori offerte dello shop.

Bulk Powders proteine vegane e non solo: come acquistarle in sconto

Se la tua lista desideri include la voce Bulk Powders proteine vegane, venerdì 27 novembre è decisamente il giorno giusto per acquistarle.

Potrai usufruire dello sconto del 45%, scegliendo tra le diverse tipologie a disposizione. Bulk Powders, infatti, propone un ricco assortimento di proteine di piselli, canapa, riso integrale, zucche biologiche e non solo. Sono disponibili anche diversi formati da quelli più piccoli da 500 grami e da 1 chilo fino a quelli più grandi da 2,5 chili e da 5 chilogrammi.

Se poi la tua spesa supera l'importo di 50 euro, hai anche diritto alla spedizione gratuita. Questo significa che compri a prezzo scontato, non paghi la consegna e ricevi a casa il tuo pacco in 4/5 giorni con il corriere DHL.

Durante il Black Friday, tra l'altro, i termini e le condizioni standard dello shop non cambiano. In caso di necessità potrai cioè avvalerti della procedura di reso entro 7 giorni dalla ricezione del tuo pacco.

Black Friday Bulk Powders: come approfittare delle offerte

Nella 24 ore del Black Friday ci saranno tanti sconti sui prodotti della categoria Bulk Powders proteine e non solo. Per accaparrarsi le offerte migliori prima che le scorte si esauriscono, bisognerebbe essere più veloci degli altri acquirenti.

Se il tuo tempo a disposizione non è molto, puoi usare un codice sconto Bulk Powders e usufruire immediatamente delle riduzioni. Come fare? Se ti interessa per esempio, la categoria Bulk Powders proteine isolate devi semplicemente individuare il coupon contenente gli sconti relativi a questo particolare tipo di prodotto.

L'assortimento include:

siero di latte isolato puro 90 o 97

proteine isolate di manzo in polvere (in vendita nella verità aromatizzata e non aromatizza)

proteine isolate del siero del latte idrolizzato.

Tanti anche gli aromi disponibili. Si possono acquistare proteine isolate al sapore di pesca e crema, torta di compleanno, cioccolato, caramello salato, cioccolato bianco e molti altri ancora.

Oltre alle proteine, sarà possibile acquistare con lo sconto del 45% del Black Friday anche compresse di vitamina B, C e D, compresse di magnesio, integratori all in one, aminoacidi, proteine liquide, carboidrati in polvere, antiossidanti, multivitaminici, integratori per il sistema immunitario e non solo.