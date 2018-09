Brufoli in Testa: Cosa Sono? Cause, Sintomi, Cura e Trattamento

Cure e Trattamenti per Eliminare i Brufoli in Testa

Quando i brufoli in testa si presentano in forma isolata o sporadica, normalmente, non è necessario intervenire, poiché tendono a risolversi spontaneamente nel giro di poco tempo. In questi casi, può essere sufficiente avere un po' di pazienza e prestare attenzione a non grattare o strofinare l'area interessata dalle lesioni cutanee, sia per evitarne la rottura, sia per evitare di peggiorarne la sintomatologia.

Qualora i brufoli in testa rappresentino la conseguenza di una reazione allergica a un qualche tipo di prodotto per la cura dei capelli, il problema dovrebbe risolversi sospendendo l'uso del prodotto in questione. Tuttavia, se la reazione allergica è particolarmente severa, è bene contattare il medico.

Il ricorso al consulto del medico diventa necessario anche quando i brufoli che si formano sul cuoio capelluto si manifestano in gran numero e si caratterizzano per un'accentuata infiammazione, dando origine a sintomi fastidiosi e creando un forte disagio all'individuo. Nei casi particolarmente gravi, difatti, esso potrebbe consigliare al paziente l'uso di appositi shampoo medicati e la somministrazione di farmaci corticosteroidi (utili in caso di grave infiammazione) e farmaci antibiotici per contrastare eventuali infezioni batteriche.

In qualsiasi caso, si sconsiglia il ricorso ai metodi della nonna e al fai da te, sia perché potrebbe rivelarsi un approccio del tutto inefficace, sia perché potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione ritardandone il corretto trattamento. Pertanto, in presenza di brufoli in testa particolarmente fastidiosi e dolorosi, è sempre consigliabile rivolgersi al proprio medico o, ancor meglio, al proprio dermatologo di fiducia.