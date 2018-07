Cura e Trattamento dei Brufoli sul Sedere

Le cure e i trattamenti che si possono intraprendere per contrastare i brufoli sul sedere devono essere scelti in base alle cause scatenanti il disturbo e in funzione della gravità di quest'ultimo.

Ad ogni modo, non sempre è necessario intervenire con trattamenti specifici, poiché in molti casi i brufoli sul sedere tendono a risolversi in maniera spontanea nel giro di poco tempo. Qualora ciò non dovesse verificarsi e nel caso in cui i brufoli creino intenso fastidio e disagio al paziente, la richiesta del consiglio del medico, o ancor meglio, del dermatologo è assolutamente necessaria.

Trattamenti Cosmetici

In presenza di brufoli sul sedere è necessario mantenere un'accurata igiene personale e un'adeguata pulizia della pelle. Pertanto, è molto importante lavare regolarmente (ma non in maniera eccessivamente frequente) l'area colpita dal disturbo con acqua e detergenti delicati. Accanto a questa routine di pulizia quotidiana, per accelerare e favorire il ricambio e il rinnovamento cellulare, può essere utile ricorrere all'utilizzo di cosmetici ad azione esfoliante (scrub o esfolianti chimici) almeno una volta a settimana. Tuttavia, è doveroso precisare che l'uso di prodotti cosmetici di questo tipo può avvenire solo nei casi di brufoli sul sedere non gravi e che non presentano complicanze.

Trattamenti Farmacologici

Il ricorso a trattamenti farmacologici dovrebbe essere fatto solo previo consulto medico, anche se alcuni farmaci contro i brufoli si possono acquistare senz'obbligo di presentazione della ricetta medica. Ad ogni modo, per i casi più lievi è possibile ricorrere a medicinali formulati con principi attivi dotati di azione comedolitica e antibatterica, quale è, ad esempio, il perossido di benzoile (Benzac®). Nei casi più gravi, invece, il medico potrebbe decidere di intervenire prescrivendo al paziente farmaci antibiotici e/o farmaci corticosteroidi, generalmente per uso topico (creme o gel).

Incisione o Asportazione

Nel caso in cui i brufoli sul sedere acquistino dimensioni notevoli, causando dolore e fastidio al paziente, il medico può valutare di procedere con l'incisione degli stessi. Allo stesso modo, nel momento in cui i brufoli sul sedere si complicano dando origine a vere e proprie cisti, il dermatologo può decidere di procedere con la loro asportazione mediante un piccolo intervento chirurgico, normalmente eseguito in regime ambulatoriale.

Chiaramente, sia l'incisione dei brufoli sul sedere che l'asportazione di eventuali cisti sono operazioni che devono essere eseguite solo ed esclusivamente da personale sanitario specializzato, con strumenti sterili e appropriati.

L'incisione fai da te di brufoli sul sedere è una pratica estremamente sconsigliata a causa del rischio di provocare gravi lesioni, di agevolare la diffusione di infezioni e di favorire la formazione di cicatrici.

Trattamenti contro le Cicatrici

Per rimuovere eventuali cicatrici lasciate dai brufoli sul sedere o cicatrici lasciate dalla rimozione di eventuali cisti è possibile ricorrere a trattamenti di medicina estetica che, naturalmente, devono essere eseguiti da personale sanitario specializzato in quest'ambito. Fra questi ricordiamo il peeling chimico, la microdermoabrasione, la dermoabrasione, la radiofrequenza e la laser terapia. La scelta di ricorrere ad un trattamento piuttosto di un altro dipende dall'estensione e dalla profondità della cicatrice, così come può dipendere dai risultati che si vogliono ottenere. In qualsiasi caso, una simile decisione deve essere presa insieme al medico.