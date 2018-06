Come si Manifestano i Brufoli sulla Schiena?

I brufoli sulla schiena possono manifestarsi in diversi modi. Più nel dettaglio, essi possono presentarsi come lesioni cutanee solide e arrossate (come avviene, ad esempio, nel caso dei foruncoli), oppure come lesioni cutanee infarcite di pus (come avviene in caso di punti bianchi e acne).

I brufoli sulla schiena possono avere differenti dimensioni e possono manifestarsi in gran numero (come avviene nel caso dell'acne), oppure singolarmente. La sintomatologia può variare in funzione delle dimensioni e della gravità dell'infiammazione presente a livello del brufolo. Difatti, indipendentemente dal tipo di brufolo che si manifesta, la componente infiammatoria è una costante. Quest'ultima può interessare il follicolo pilifero, i tessuti peri-follicolari e/o le ghiandole pilo sebacee. Allo stesso modo, anche la presenza d'infezioni, generalmente di tipo batterico, è un fattore quasi sempre presente nei brufoli sulla schiena e in quelli che si formano in altre aree di cute.

Quali Sintomi Provocano i Brufoli Sottopelle?

Il sintomo tipico indotto dai brufoli sulla schiena - così come dai brufoli che si manifestano in qualsiasi altra area corporea - è il prurito che può manifestarsi poco prima dell'insorgenza della lesione cutanea. Il prurito può permanere anche dopo che i brufoli si sono manifestati e può evolvere in dolore, soprattutto quando l'infiammazione è particolarmente accentuata. Altri sintomi tipici e caratteristici sono il gonfiore e l'arrossamento.

La suddetta sintomatologia e la sensazione di fastidio provocata dai brufoli sulla schiena potrebbero essere accentuate dallo sfregamento con gli abiti.

Complicanze dei Brufoli sulla Schiena

Così come avviene per i brufoli che si sviluppano sul viso, anche i brufoli che si manifestano sulla schiena potrebbero andare incontro a complicazioni dando origine a lesioni più gravi (cisti) che, una volta guarite, possono lasciare cicatrici di dimensioni più o meno elevate. In simili situazioni, l'intervento del medico è opportuno, poiché potrebbe essere necessario intervenire mediante appositi trattamenti dermatologici (incisione dei brufoli o asportazione della cisti).