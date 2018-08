Cure e Trattamenti per Eliminare i Brufoli sul Mento

Il ricorso a cure e trattamenti per eliminare i brufoli sul mento non sempre è necessario. Difatti, nei casi meno gravi in cui i brufoli si manifestano in maniera sporadica, essi tendono a risolversi spontaneamente senza richiedere alcun tipo d'intervento. Qualora ciò non dovesse verificarsi e qualora i brufoli sul mento rappresentino un'importante manifestazione acneica, potrebbe essere necessario l'intervento del medico.

Trattamenti Cosmetici

L'adeguata pulizia della pelle è di fondamentale importanza, sia quando i brufoli sul mento rappresentano un problema che richiede l'intervento del medico, sia quando essi si manifestano in maniera sporadica e non causano particolari disagi, se non di tipo estetico.

La detersione del mento dovrebbe essere effettuata quotidianamente con acqua e detergenti delicati, preferibilmente un paio di volte al giorno (mattino e sera). Accanto a questa regolare routine di pulizia, per accelerare il normale rinnovamento cellulare, può essere utile ricorrere all'utilizzo di cosmetici ad azione esfoliante (scrub o esfolianti chimici) almeno una volta a settimana. Tuttavia, si ricorda che l'uso di prodotti cosmetici di questo tipo può avvenire solo nei casi di brufoli sul mento non gravi e che non presentano complicanze.

Trattamenti Farmacologici

Nei casi più severi di brufoli sul mento, è possibile intervenire con trattamenti farmacologici. Anche se esistono medicinali per contrastare acne e brufoli liberamente acquistabili senza obbligo di presentazione della ricetta medica, prima di utilizzarli sarebbe comunque bene consultare il medico o il dermatologo.

Ad ogni modo, fra i farmaci che si possono utilizzare per eliminare i brufoli sul mento ricordiamo quelli a base di perossido di benzoile (Benzac®), noto principio attivo dotato di azione comedolitica e antibatterica.

Nei casi più severi, invece, il medico può decidere di prescrivere farmaci corticosteroidi (per ridurre l'infiammazione) e/o farmaci antibiotici (per contrastare le infezioni batteriche) per uso topico. Nei casi estremamente gravi, invece, è possibile valutare un'eventuale terapia sistemica.

Incisione o Asportazione

In presenza di brufoli sul mento di elevate dimensioni che causano una sintomatologia molto fastidiosa per il paziente, è possibile procedere con l'incisione degli stessi, in maniera tale da favorire la fuoriuscita del materiale in essi contenuto (sebo, batteri, detriti cellulari) e favorirne la guarigione. Chiaramente, l'incisione deve essere effettuata dal medico mediante l'uso di strumenti sterilizzati. L'incisione fai da te è assolutamente da evitare, per scongiurare sia eventuali danni (sanguinamenti, lesioni, ecc.) che complicazioni (formazione di cicatrici, diffusione dell'infezione, ecc.).

Discorso analogo per quel che riguarda l'asportazione di eventuali cisti, risultato della complicazione di brufoli sul mento. Le cisti, infatti, devono essere rimosse con un piccolo intervento chirurgico che, generalmente, viene effettuato dal dermatologo in regime ambulatoriale.

Rimedi Naturali

Nei casi meno gravi, anche il ricorso ad alcuni rimedi naturali per eliminare i brufoli sul mento potrebbe rivelarsi utile. In commercio sono reperibili diversi cosmetici a base di estratti naturali dall'azione purificante, disinfettante e/o antinfiammatoria.

In alternativa, anche l'uso di alcuni tipi di oli essenziali - come, ad esempio, l'olio essenziale di limone o quello di lavanda - può rivelarsi utile, purché vengano preventivamente diluiti in un olio vettore leggero o in una crema neutra.

Altro rimedio naturale che può rivelarsi molto utile in presenza di brufoli sul mento è rappresentato dall'argilla e, più in particolare, dalle maschere all'argilla, generalmente dotate di una spiccata azione purificante. Ad ogni modo, per maggiori informazioni in merito, leggi l'articolo dedicato: Acne: Rimedi Naturali.

Trattamenti contro le Cicatrici

Nel caso in cui i brufoli sul mento lascino cicatrici, è possibile intervenire con diversi tipi di trattamenti di medicina estetica, quali il peeling chimico, la microdermoabrasione, la dermoabrasione, la radiofrequenza e la laser terapia. Chiaramente, simili trattamenti possono essere eseguiti solo da personale medico specializzato.

La scelta di ricorrere ad un trattamento piuttosto di un altro dipende dall'estensione e dalla profondità della cicatrice, così come può dipendere dai risultati che si vogliono ottenere.