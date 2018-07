Quali Sintomi provocano i Brufoli Giganti?

I brufoli giganti possono creare un notevole disagio, non solo da un punto di vista prettamente estetico, ma anche a livello fisico poiché possono dare origine a sintomi molto fastidiosi. Nel dettaglio, i brufoli giganti sono spesso causa di prurito e/o dolore. In alcuni casi, essi possono addirittura prudere nella fase iniziale per poi diventare dolenti man mano che le loro dimensioni aumentano. Altri sintomi tipici sono il gonfiore e l'arrossamento dell'area cutanea in cui i brufoli si manifestano.

La sintomatologia sopra descritta può risultare ancor più fastidiosa quando i brufoli giganti si manifestano in aree sottoposte a pressione (ad esempio, sulle natiche) in aree che entrano in contatto con gli abiti e/o sottoposte a sfregamento con questi ultimi (come avviene, ad esempio, nel caso di brufoli giganti localizzati nella regione inguinale in corrispondenza dell'area che etra in contatto con l'elastico degli slip).

Complicazioni dei Brufoli Giganti

Tipica complicazione dei brufoli giganti è l'insorgenza d'infezioni, o la loro diffusione alle aree circostanti qualora queste siano già presenti.

Oltre a ciò, non si può escludere anche la comparsa di cicatrici. Se i brufoli si rompono, oppure vengono schiacciati, spremuti o tagliati, essi possono lasciare cicatrici più o meno profonde una volta che la lesione sarà guarita del tutto. In funzione del grado di severità della cicatrice comparsa è possibile ricorrere a diversi trattamenti: le cicatrici più lievi possono essere attenuate mediante trattamenti estetici professionali; al contrario, cicatrici importanti, molto visibili e profonde possono richiedere trattamenti di medicina estetica per essere eliminate (ad esempio, peeling chimici di natura medica, dermoabrasione, microdermoabrasione, radiofrequenza, ecc.).

Infine, non si può escludere una possibile evoluzione verso lesioni cutanee più gravi come le cisti, anch'esse potenzialmente in grado di lasciare cicatrici una volta guarite.