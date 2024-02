In verità, non esiste una dimensione ben precisa oltre la quale è possibile definire un brufolo gigante, pertanto, la definizione di "brufoli giganti" è soggettiva e può variare da individuo a individuo. In qualsiasi caso, con una simile nomenclatura si vogliono generalmente indicare quei brufoli le cui dimensioni sono tali da creare un certo grado di disagio nella persona che li manifesta, sia da un punto di vista fisico sia da un punto di vista estetico.

Nonostante l'uso generico del termine, i brufoli giganti non devono essere confusi con le cisti sebacee , neoformazioni sottocutanee di natura benigna dalla forma rotondeggiate che generalmente si formano in seguito all'ostruzione di una ghiandola sebacea o del suo condotto.

Come accennato, non esiste una definizione univoca di brufoli giganti, poiché la valutazione delle dimensioni di queste fastidiose lesioni cutanee può essere estremamente soggettiva.

I brufoli giganti possono potenzialmente manifestarsi in qualsiasi area del corpo in cui sono presenti ghiandole sebacee e follicoli piliferi . Tuttavia, essi tendono a comparire con maggior frequenza sul viso (in particolare ma non esclusivamente, nella cosiddetta "zona T" - fronte, naso , mento), sulla schiena , all'inguine e talvolta sulle natiche.

I brufoli giganti si manifestano come lesioni cutanee dalle dimensioni elevate , o comunque, le cui dimensioni sono considerate tali dall'individuo che li presenta. A seconda che si tratti di manifestazioni dell'acne, di comedoni chiusi, di foruncoli o di brufoli sottopelle, i brufoli giganti possono assumere caratteristiche differenti. Nonostante ciò, è possibile affermare che, in generale, tali lesioni si presentano con una forma tondeggiante e sopraelevata , sono arrossate e spesso dolenti a causa dell' infiammazione che tipicamente le caratterizza.

Talvolta, i peli incarniti possono provocare papule o pustole che potrebbero essere confuse con brufoli giganti. Benché anche in questo caso vi sia la presenza di una componente infiammatoria, le cause scatenanti sono diverse, poiché è la presenza dello stesso pelo che cresce sottocute a dare origine all'infiammazione e alla formazione delle lesioni cutanee sopra citate.

Infine, ricordiamo che un fattore di rischio per la comparsa di brufoli giganti e non che viene spesso sottovalutato può essere rappresentato dallo stress .

Le cause che portano alla comparsa di brufoli giganti non sono molto diverse dalle cause che portano all'insorgenza di brufoli dalle dimensioni più ridotte. In qualsiasi caso, si tratta di lesioni cutanee caratterizzate da infiammazione - e, talvolta, da infezioni - che possono interessare le ghiandole sebacee, i follicoli piliferi e/o i tessuti peri-follicolari. Accanto ai processi infiammatori ed infettivi, può esservi anche un' iperattività delle ghiandole sebacee con conseguente produzione di elevate quantità di sebo.

Sintomi

Quali sintomi provocano i brufoli giganti?

I brufoli giganti possono creare un notevole disagio, non solo da un punto di vista prettamente estetico, ma anche a livello fisico poiché possono dare origine a sintomi molto fastidiosi. Nel dettaglio, i brufoli giganti sono spesso causa di prurito e/o dolore. In alcuni casi, essi possono addirittura prudere nella fase iniziale per poi diventare dolenti man mano che le loro dimensioni aumentano. Altri sintomi tipici sono il gonfiore e l'arrossamento dell'area cutanea in cui i brufoli si manifestano.

La sintomatologia sopra descritta può risultare ancor più fastidiosa quando i brufoli giganti si manifestano in aree sottoposte a pressione (ad esempio, sulle natiche) in aree che entrano in contatto con gli abiti e/o sottoposte a sfregamento con questi ultimi (come avviene, ad esempio, nel caso di brufoli giganti localizzati nella regione inguinale in corrispondenza dell'area che etra in contatto con l'elastico degli slip).

Complicazioni dei brufoli giganti

Tipica complicazione dei brufoli giganti è l'insorgenza d'infezioni, o la loro diffusione alle aree circostanti qualora queste siano già presenti.

Oltre a ciò, non si può escludere anche la comparsa di cicatrici. Se i brufoli si rompono, oppure vengono schiacciati, spremuti o tagliati, essi possono lasciare cicatrici più o meno profonde una volta che la lesione sarà guarita del tutto. In funzione del grado di severità della cicatrice comparsa è possibile ricorrere a diversi trattamenti: le cicatrici più lievi possono essere attenuate mediante trattamenti estetici professionali; al contrario, cicatrici importanti, molto visibili e profonde possono richiedere trattamenti di medicina estetica per essere eliminate (ad esempio, peeling chimici di natura medica, dermoabrasione, microdermoabrasione, radiofrequenza, ecc.).

Infine, non si può escludere una possibile evoluzione verso lesioni cutanee più gravi come le cisti, anch'esse potenzialmente in grado di lasciare cicatrici una volta guarite.