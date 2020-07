Generalità Cosa s'intende per Bruciore Vaginale? Il bruciore vaginale è un disturbo intimo femminile piuttosto comune, che può essere determinato da svariate cause.

Nella maggior parte dei casi, questo sintomo si riscontra in corso di un'irritazione, uno stato infiammatorio o un'infezione della vagina (condotto muscolo-membranoso che si estende dalla vulva alla cervice). Inoltre, considerata l'anatomia dei genitali femminili, il bruciore potrebbe derivare anche da un processo patologico a carico della vulva o del tratto urinario. Shutterstock La severità del bruciore vaginale varia a seconda della causa sottostante e dei singoli fattori che concorrono a determinarne la comparsa (es. reazioni irritative, alterazioni ormonali e altre situazioni che contribuiscono a modificare l'ecosistema vaginale). In ogni caso, il bruciore si rivela un sintomo particolarmente fastidioso, in quanto coinvolge una zona molto sensibile.

La sensazione urente può essere costante o presentarsi solo durante alcune attività, come ad esempio, nel corso di rapporti sessuali o dopo la minzione (ad esempio, quando l'urina entra in contatto con aree infiammate o lesionate della regione genitale).

Il bruciore vaginale può presentarsi all'improvviso o gradualmente, nel corso di settimane o mesi. Inoltre, a seconda dell'eziologia, questo disturbo può associarsi a prurito, eritema e dolorabilità, talvolta con perdite vaginali.

La valutazione del bruciore - fondamentale per stabilire la corretta terapia diretta alla causa scatenante - dev'essere eseguita dal ginecologo e prevede, di solito, l'anamnesi, l'esame obiettivo e l'analisi delle secrezioni vaginali.

La diagnosi precoce e il trattamento della condizione patologica alla base del bruciore vaginale riducono il rischio di possibili complicanze.

Segni e sintomi associati Bruciore Vaginale: come si manifesta Quando il bruciore si verifica in una zona sensibile come la vagina o la vulva, può risultare particolarmente fastidioso. Il disturbo si può manifestare come una sensazione urente nella zona genitale durante la minzione, con il contatto o senza alcun tipo di sollecitazione.

A seconda della causa, tale manifestazione può presentarsi contemporaneamente ad altri sintomi, quali prurito, leucorrea (perdite vaginali), edema, dolorabilità e arrossamento. Questo sintomo può associarsi, inoltre, a lieve sanguinamento, dolore urente durante i rapporti sessuali (dispareunia), disuria (dolore alla minzione) e secchezza vaginale.

In qualche caso, si possono riscontrare anche escoriazioni, piccole vescicole e ulcerazioni. Il bruciore vaginale può durare da qualche giorno fino a più settimane.

Diagnosi Bruciore Vaginale: esami per la diagnosi In presenza di bruciore vaginale, la valutazione prevede generalmente la raccolta dei dati anamnestici (storia medica completa della paziente) e la visita ginecologica, durante la quale viene esaminato il tratto inferiore dei genitali femminili.

All'ispezione, si possono riscontrare sintomi e segni suggestivi circa le possibili cause implicate. Per definire l'eziologia del bruciore vaginale, il medico può prelevare dei campioni di secrezioni vaginali: la misurazione del pH e l'esame microscopico di questo materiale consentono di raccogliere un primo indizio sulla condizione che ha provocato la sensazione urente. Se i risultati di queste analisi preliminari sono inconcludenti, i campioni prelevati possono essere posti in coltura, allo scopo di determinare quale microrganismo è responsabile della sintomatologia.

Il medico può anche utilizzare un tampone per prelevare un campione di secrezioni dalla cervice, verificare la presenza di infezioni sessualmente trasmesse e raccogliere un campione di urina.