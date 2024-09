Per bronchiolite s'intende un processo flogistico acuto, caratterizzato dall'ostruzione dei bronchioli (ultime diramazioni bronchiali ): tipica malattia della prima infanzia , la bronchiolite provoca difficoltà respiratoria , secrezione nasale sierosa, starnutazione ed inappetenza.

Chi sono i pazienti colpiti?

Il target della bronchiolite è rappresentato dalla prima infanzia, in particolare dai bambini di età inferiore ai 2 anni: i lattanti, fino al raggiungimento dei sei mesi, rappresentano in assoluto la categoria più a rischio. Si osserva che, annualmente, ogni 100 bambini 11 si ammalano di bronchiolite: nell'11-13% dei malati, la malattia si presenta in maniera severa, richiedendo il ricovero ospedaliero.

Il grado di severità della malattia è inversamente proporzionale all'età del piccolo: in altre parole, un bambino di pochi mesi affetto da bronchiolite tende a presentare un quadro sintomatologico più grave rispetto ad un bambino infetto di età maggiore.

Dalle statistiche mediche si evince che, a parità di età, i maschi sono più a rischio di bronchiolite rispetto alle femmine. Nonostante la bronchiolite non possa essere definita propriamente una malattia stagionale, nel periodo invernale si registrano generalmente più bambini affetti.

Per approfondire:

Nonostante quanto appena detto, la bronchiolite è una malattia che può interessare anche gli adulti. Accade spesso, tuttavia, che in questa categoria di pazienti, la bronchiolite non venga correttamente diagnosticata, ma venga confusa con un semplice raffreddore. In alcuni casi, può essere asintomatica o comunque manifestarsi con una sintomatologia lieve.