Bronchiolite sintomi e diagnosi. Come si cura al bronchiolite?

Per saperne di più su cos'è la bronchiolite, quali sono le sue cause e come si prende, torna alal prima parte:

La bronchiolite è un' infiammazione acuta dei bronchioli , tipica dei lattanti e degli infanti. In questo articolo verranno presi in considerazione i sintomi generati dalla bronchiolite, le tecniche diagnostiche e l'iter terapeutico cui i pazienti vengono sottoposti. Ad ogni modo, nella stragrande maggioranza dei casi, la malattia ha una prognosi variabile, che dipende dalla tempestività d'intervento, dalla severità del quadro sintomatologico e dalla possibile concomitanza con altre patologie ( malnutrizione , malattie cardiache , prematurità, ecc.).

Bronchiolite sintomi

Quali sono i sintomi della bronchiolite?

Quelli sopra indicati rientrano fra i sintomi comuni di bronchiolite. Tuttavia, il quadro sintomatologico che ne deriva è variabile in funzione della sensibilità del soggetto, dell'età e dallo stato di salute dello stesso.

In genere, i prodromi d'esordio generano infezione a carico delle vie aeree superiori, dunque secrezione/bruciore nasale frequente e starnutazione, inappetenza e variazione della temperatura basale (non sempre presente).

Dopo un breve periodo, variabile dai 2 ai 5 giorni dall'inizio dei sintomi, il paziente tende a lamentare tosse sibilante, associata spesso a dispnea più lieve e respiro affannoso ed accelerato (tachipnea).

In alcuni soggetti affetti, questi sintomi sono accompagnati da cianosi - condizione per cui il volto del paziente tende ad assumere una colorazione bluastra a causa della mancanza di ossigeno - e retrazioni intercostali - la difficoltà a respirare determina uno sforzo eccessivo a livello dei muscoli respiratori, tale da "sollevare" le costole.

L'insonnia (letargia ancor più marcata nei lattanti), l'alterazione dell'umore, la nausea ed il vomito possono essere ulteriori sintomi che completano il profilo clinico del paziente.

Fortunatamente, nella maggior parte dei casi, la bronchiolite tende a regredire in pochi giorni: la fase acuta della malattia, in particolare, presenta una durata di circa due giorni. Anche il recupero della salute del paziente risulta in genere pressoché rapido, malgrado le difficoltà respiratorie tendano a protrarsi per periodi più lunghi.

Per approfondire:

Complicanze

In genere, i pazienti affetti da bronchiolite non vanno incontro ad ulteriori rischi o complicanze; è comunque doveroso puntualizzare che i soggetti di età avanzata, affetti da cardiopatie e bronchite cronica, e i pazienti immunodepressi sono potenzialmente a rischio di complicazioni, quali ad esempio, polmonite.