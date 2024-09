Bronchiolite: terapie

Non è possibile tracciare una terapia standard per la bronchiolite, poiché questa dipende dalla severità del profilo clinico del paziente: Reidratazione del paziente;

Ossigenazione se necessaria;

Favorire il riposo;

Ospedalizzazione quando necessario;

Broncodilatatori, tuttavia, non sempre efficaci;

Antivirali in caso di bambini immunocompromessi e con infezione da RSV;

Anticorpi monoclonali in caso di pazienti ad alto rischio;

Antibiotici solo in presenza di accertate sovrainfezioni batteriche;

Ventilazione assistita in caso di complicanze.