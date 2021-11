Brivudina: Quando si Usa ed Effetti Collaterali

Generalità Che cos'è la Brivudina e Caratteristiche generali La brivudina - anche nota come brivudin - è un principio attivo antivirale impiegato nel trattamento dell'Herpes zoster o fuoco di Sant'Antonio. Redazione Brivudina - Struttura Chimica Per espletare la sua azione terapeutica, la brivudina deve essere assunta per bocca. Difatti, la si trova all'interno di medicinali formulati come compresse per uso orale. Tali medicinali, per essere venduti, necessitano di ricetta medica ripetibile (RR). Tuttavia, essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo è rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente a seconda dei casi (può essere necessario il pagamento di un ticket). Esempi di Medicinali contenenti Brivudina Brivirac®

Brivudina Aristo®

Zecovir®

A Cosa Serve? Quando si Usa la Brivudina e quali sono le sue Indicazioni Terapeutiche? L'utilizzo della brivudina è indicato nei pazienti adulti immunocompetenti per il trattamento precoce dell'Herpes zoster.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere la Brivudina Prima di iniziare la terapia con brivudina il medico deve essere necessariamente informato se si stanno assumendo o sono stati recentemente assunti medicinali contenenti fluoropirimidine, in quanto in questi casi, l'uso dell'antivirale in questione deve essere EVITATO (per maggiori informazioni, vedi anche i capitoli "interazioni" e "Controindicazioni"). Allo stesso tempo, è necessario informare il medico se: Si è affetti da infezioni fungine che si stanno trattando con flucitosina;

Si soffre di patologie epatiche croniche. Inoltre, è bene sapere che: La brivudina non deve essere assunta se l'eruzione cutanea dell'Herpes zoster si è già pienamente sviluppata (inizio della comparsa di croste).

Il trattamento con brivudina non deve essere prolungato oltre 7 giorni , poiché vi è un aumento del rischio di sviluppare epatite. Ad ogni modo, per qualsiasi dubbio, è bene rivolgersi al medico e seguire le indicazioni da esso fornite. NOTA BENE In alcuni pazienti, benché non comunemente, la brivudina può causare capogiri e sonnolenza. Qualora simili effetti dovessero manifestarsi, è necessario evitare la guida di veicoli e l'uso di macchinari.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra la Brivudina e Altri Farmaci Come accennato, la brivudina NON deve essere assunta se si stanno assumendo, si sono recentemente assunti o si potrebbero assumere a breve (entro 4 settimane) attraverso qualsiasi via di somministrazione fluoropirimidine , quali: 5-fluorouracile;

Capecitabina;

Floxuridina;

Tegafur;

Altre 5-fluoropirimidine;

Associazioni di uno qualsiasi dei sopra citati principi attivi con altri farmaci. Allo stesso modo, la brivudina NON deve essere assunta insieme a medicinali contenenti flucitosina per il trattamento di infezioni micotiche. Pertanto, alla luce di quanto appena detto, la brivudina NON deve essere assunta e il medico subito informato qualora: Ci si trovi già in terapia con qualcuno dei summenzionati farmaci;

con qualcuno dei summenzionati farmaci; Si debba iniziare una terapia con qualcuno dei sopra citati farmaci e siano trascorse meno di quattro settimane dal termine del trattamento con brivudina. Nel caso in cui la brivudina venga accidentalmente assunta insieme a qualcuno dei sopra menzionati farmaci è necessario interrompere immediatamente l'assunzione di entrambi i farmaci e contattare subito il medico , poiché può essere necessario recarsi in ospedale per ricevere cure. Difatti, l'assunzione di brivudina insieme a fluoropirimidine causa un aumento notevole degli effetti dannosi di queste ultime, talvolta fatali. Segni e sintomi della tossicità del 5-FU dovuta a simili interazioni farmacologiche comprendono: Diarrea;

Infiammazione della bocca e/o della mucosa interna della bocca;

Malessere;

Diminuzione del numero di globuli bianchi e depressione midollare;

Eruzione cutanea e comparsa di rossore su tutto il corpo associata a cute dolente al tatto cui segue la formazione di grandi vescicole che portano ad ampie zone di esfoliazione cutanea. Inoltre, a causa delle possibili interazioni, è altrettanto importante informare il medico e si stanno assumendo, o sono stati recentemente assunti, farmaci per il trattamento del morbo di Parkinson. In qualsiasi caso, prima di iniziare ad utilizzare la brivudina è opportuno informare il medico se si stanno assumendo, sono stati da poco assunti o si potrebbero assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc. - anche se non riportati nei soprastanti elenchi.

Meccanismo d'Azione Come Funziona la Brivudina e Come Agisce? La brivudina è un analogo nucleosidico pirimidinico fra i più potenti inibitori della replicazione del virus responsabile dell'herpes zoster o fuoco di Sant'Antonio (il Varicella-Zoster Virus - VZV). Una volta assunta, la brivudina entra nelle cellule infettate dal virus dove subisce una serie di fosforilazioni fino a divenire brivudina trifosfato. In questa forma, la brivudina interagisce con la DNA polimerasi virale, ostacolandone l'azione e portando ad un blocco della replicazione dello stesso virus. La fosforilazione della brivudina è catalizzata da enzimi codificati dal virus (principalmente dalla timidina chinasi) e si verifica solo nelle cellule infettate, questo pertanto spiega l'alta selettività posseduta dalla brivudina per i bersagli virali.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra la Brivudina e in Quali Dosi? Come accennato, la brivudina è disponibile in forma di compresse per uso orale che possono essere assunte indifferentemente con o senza cibo. Per l'assunzione del farmaco è necessario attenersi sempre alle indicazioni del medico. Tuttavia, di seguito riporteremo, a scopo puramente illustrativo, la posologia solitamente utilizzata. Innanzitutto va detto che il trattamento deve iniziare il prima possibile: entro tre giorni dalla comparsa dei primi segni cutanei dell'Herpes zoster, oppure entro due giorni dalla comparsa delle prime vesciche. La dose da assumere è di una compressa contenente 125 mg di brivudina una volta al giorno, per un periodo di massimo di sette giorni. Il trattamento va completato anche se ci si sente meglio prima che i sette giorni di terapia siano trascorsi. Se durante il trattamento i sintomi del fuoco di Sant'Antonio persistono e peggiorano, è necessario rivolgersi subito al medico .

Gravidanza e Allattamento La Brivudina può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? L'utilizzo della brivudina è controindicato durante la gravidanza. Poiché il principio attivo viene escreto nel latte materno, l'uso è controindicato anche nelle madri che allattano al seno.