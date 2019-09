Si tratta di un principio attivo disponibile all'interno di colliri per il trattamento dell'eccessiva pressione oculare . I medicinali che contengono brinzolamide possono essere dispensati dietro presentazione di ricetta medica ripetibile; tuttavia, poiché classificati come farmaci di fascia A , il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente, a seconda dei casi. Difatti, talvolta potrebbe essere necessario corrispondere un piccolo di ticket .

Nota bene

In quest'articolo si parlerà di indicazioni, avvertenze e precauzioni, interazioni farmacologiche, effetti collaterali, uso in gravidanza e durante l'allattamento e controindicazioni della sola brinzolamide e non della brinzolamide in associazione alla brimonidina o al timololo. Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura del foglietto illustrativo del medicinale prescritto dal medico che si deve utilizzare.