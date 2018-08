Che cos'è il Botulino Antirughe?

Quello che viene comunemente definito come botulino antirughe altro non è che la tossina botulinica iniettata a livello di specifiche aree del viso per distendere ed eliminare gli odiati segni del tempo noti come rughe.

La tossina botulinica è prodotta dal batterio Clostridium botulinum (più semplicemente conosciuto come botulino), microorganismo anaerobio responsabile anche della contaminazione di alcuni alimenti, la cui ingestione può portare a vere e proprie intossicazioni. Il termine botulino, pertanto, viene comunemente - anche se impropriamente - utilizzato per indicare la tossina prodotta dall'omonimo batterio.

Ad ogni modo, nonostante la capacità di dare origine a gravi intossicazioni alimentari (botulismo), se adeguatamente isolata e purificata, la tossina botulinica può essere somministrata per via parenterale nel campo della medicina estetica. Il botulino antirughe che si utilizza in quest'ambito rientra nella composizione di veri e propri farmaci (Azzalure®, Vistabex®, Bocouture®) il cui uso è riservato allo specialista e con indicazioni terapeutiche specifiche per il trattamento di alcuni tipi di rughe. Più precisamente, tali farmaci contengono tossina botulinica di tipo A.