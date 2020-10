Bottiglie con Infusore: le 5 più comode e pratiche

Bottiglie con Infusore: cosa sono Le bottiglie con infusore rappresentano una soluzione pratica e comoda per avere sempre con sé la propria bevanda preferita a base di frutta ma non solo. Simili a borracce, queste speciali bottiglie sono infatti dotate di un infusore interno entro il quale si può mettere la frutta o la verdura tagliata a pezzetti così da preparare in poche mosse acque aromatizzate, gustose ma soprattutto sane, da sorseggiare durante il giorno per mantenere un buon livello di idratazione. L'acqua aromatizzata è infatti considerata un'ottima bevanda detox perché combina proprietà depurative e drenanti che permettono di contrastare la ritenzione idrica e di rimanere in forma. Infine, basta rimuovere lo speciale infusore per trasformare queste bottiglie in semplici borracce per l'acqua, da portare in ufficio o in palestra: un'alternativa green anche per dire addio alle classiche bottigliette di plastica ad alto impatto ambientale.

Bottiglie con Infusore: le migliori su Amazon In commercio esistono diversi modelli di bottiglie con infusore: da quelle termiche che consentono di preparare e tenere in caldo anche tè e tisane, a quelle più semplici e indicate anche come borracce per i bambini. La capacità può variare da 500 ml a un litro e i prezzi oscillano tra i 14 e i 20 euro circa. Per avere un'idea più chiara, abbiamo selezionato le migliori bottiglie con infusore secondo gli utenti di Amazon.