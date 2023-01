Bortezomib: cos'è, effetti collaterali, meccanismo d'azione

Che cos'è il Bortezomib e caratteristiche generali Il bortezomib è un principio attivo antitumorale impiegato nel trattamento del mieloma multiplo e del linfoma mantellare. Più precisamente, il bortezomib è un inibitore del proteosoma somministrato per via parenterale, il cui impiego è riservato all'ambito ospedaliero. Esempi di medicinali contenenti Bortezomib Bortezomib Accord®

Bortezomib Aurobindo®

Bortezomib Eg®

Bortezomib Hikma®

Bortezomib Mylan®

Bortezomib Teva®

Bortezomib Zentiva®

Velcade® Shutterstock Bortezomib - Struttura chimica

A cosa serve? Quali sono le indicazioni terapeutiche del Bortezomib? Il bortezomib è indicato nel trattamento del mieloma multiplo nei pazienti aventi un'età superiore ai 18 anni. Nel dettaglio, il principio attivo può essere utilizzato: Da solo o in associazione a doxorubicina liposomiale pegilata o desametasone in pazienti nei quali la malattia è in peggioramento dopo aver ricevuto un precedente trattamento o nei quali il trapianto di cellule staminali sanguigne non è fattibile, oppure non ha avuto successo.

In associazione a melfalan e prednisone nei pazienti con malattia neoplastica non trattata in precedenza e che non possono ricevere alte dosi di chemioterapia con il trapianto di cellule staminali del sangue.

In associazione a desametasone, o in associazione a desametasone e talidomide, nei pazienti con malattia non trattata in precedenza e prima di ricevere alte dosi di chemioterapia con il trapianto di cellule staminali del sangue (trattamento di induzione). Inoltre, l'impiego del bortezomib è altresì indicato nel trattamento del linfoma mantellare in pazienti con età uguale o superiore ai 18 anni. Più nel dettaglio, il suo uso viene fatto in associazione a rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone in quei pazienti con malattia non trattata in precedenza e per i quali non è possibile ricorrere al trapianto di cellule staminali del sangue.

Interazioni Interazioni farmacologiche fra il Bortezomib e altri farmaci o prodotti A causa delle possibili interazioni farmacologiche, il medico deve essere informato se il paziente sta già assumendo uno o più dei seguenti farmaci: Ketoconazolo;

Ritonavir;

Rifampicina;

Fenitoina, carbamazepina o fenobarbital;

Antidiabetici orali;

Farmaci o prodotti a base di iperico (erba di San Giovanni). In qualsiasi caso, prima di iniziare la terapia con i medicinali a base di bortezomib, il medico deve comunque essere informato se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti, o si potrebbero assumere, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, gli integratori alimentari, i prodotti omeopatici, ecc.

Sovradosaggio da Bortezomib Poiché il bortezomib è somministrato dal medico o dall'infermiere, il sovradosaggio è un'evenienza improbabile, benché non impossibile. Ad ogni modo, in caso di sovradosaggio, poiché non vi sono antidoti specifici, le funzioni vitali del paziente dovranno essere monitorate e dovranno essergli fornite tutte le cure sintomatiche e di supporto necessarie.

Come agisce? Bortezomib meccanismo d'azione: come funziona? Il bortezomib è un inibitore del proteosoma e, più precisamente, del proteosoma 26S presente nelle cellule dei mammiferi. Quest'ultimo è un grande complesso polipeptidico responsabile della degradazione di alcuni tipi di proteine. La via metabolica cui prende parte il proteosoma 26S è di fondamentale importanza per il mantenimento dell'omeostasi cellulare. L'inibizione del proteosoma 26S all'interno delle cellule cancerose comporta l'alterazione delle proteine regolatrici che controllano la progressione del ciclo cellulare e l'attivazione del fattore nucleare kB (NF-kB - si tratta di un fattore della trascrizione la cui attivazione è necessaria in svariate fasi della cancerogenesi, incluse la crescita e la sopravvivenza della cellula maligna, l'angiogenesi, l'interazione fra cellule e la metastasi). Il bortezomib, pertanto, andando ad inibire il proteosoma 26S all'interno delle cellule neoplastiche, determina l'arresto del ciclo cellulare e la conseguente apoptosi delle stesse.

Dosaggio e modo d'uso Come si somministra il Bortezomib? Il bortezomib è disponibile in forma di soluzione iniettabile e di polvere per soluzione iniettabile. La preparazione del medicinale da somministrare verrà effettuata dal medico o da personale sanitario specializzato nella somministrazione di farmaci di questo tipo . La posologia del medicinale verrà stabilità dal medico specialista su base individuale per ciascun paziente, in funzione della patologia neoplastica che si deve trattare, della superficie corporea del paziente, delle sue condizioni di salute generale e della sua risposta alla terapia, oltre che in funzione dell'eventuale associazione con altri farmaci.

Gravidanza e allattamento Il Bortezomib può essere utilizzato durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? Il bortezomib non deve essere utilizzato dalle donne in gravidanza, a meno che non sia strettamente necessario e le condizioni cliniche della paziente lo richiedano. In qualsiasi caso, sia gli uomini che le donne in terapia con bortezomib devono adottare adeguati mezzi contraccettivi al fine di prevenire eventuali gravidanza, per tutta la durata del trattamento e per almeno tre mesi dopo il termine dello stesso. Il paziente potrà discutere di questo con il proprio medico in modo da avere informazioni più dettagliate. Il bortezomib non deve essere utilizzato nelle madri che allattano al seno. È necessario chiedere al medico quando sarà possibile riprendere l'allattamento al seno dopo il trattamento con il bortezomib.