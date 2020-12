Borsa dell'acqua calda o del ghiaccio? Come orientarsi

Molte persone trattano di tutto, dall' artrite agli stiramenti muscolari , fino all' infiammazione , con impacchi di ghiaccio o cuscinetti riscaldanti. Ma quando bisogna ricorrere all'uno e quando all'altro? Come regola generale, è bene sapere che la borsa del ghiaccio è utile per ferite acute, infiammazioni e gonfiori . La borsa dell'acqua calda , invece, va bene per il dolore e la rigidità muscolare .

I tipi di terapia del calore

Esistono due diversi tipi di terapia del calore: calore secco e calore umido. In entrambi i casi, la temperatura non deve essere mai eccessiva: il calore esagerato, infatti, non è benefico.

Il calore secco, o "terapia del calore condotta", include fonti come termofori (apparecchio elettrico che emette calore e che può essere impiegato per mantenere al caldo una determinata zona), impacchi riscaldanti a secco e persino saune. Si tratta di un calore che è facile da applicare.

Il calore umido, o "calore di convezione", include fonti come asciugamani cotti a vapore, impacchi riscaldanti umidi o bagni caldi. Il calore umido può essere leggermente più efficace e richiedere meno tempo di applicazione per generare gli stessi risultati.



Si può ricorrere anche a trattamenti di termoterapia professionale. Il calore di un'ecografia, per esempio, può essere utilizzato per alleviare il dolore nella tendinite.

Quando si applica la terapia del calore, è possibile scegliere di utilizzare un trattamento locale, regionale o generalizzato per tutto il corpo. La terapia locale è la migliore per le piccole aree di dolore, come un muscolo rigido. Si possono usare piccoli impacchi di gel riscaldati o una borsa dell'acqua calda se si vuole trattare una ferita solo localmente. Il trattamento regionale è il migliore per il dolore o la rigidità più diffusi e potrebbe essere ottenuto con un asciugamano al vapore, una piastra elettrica grande o impacchi termici. Il trattamento completo del corpo include opzioni come saune o un bagno caldo.