Borracce in Silicone Migliori 2020

Borracce in Silicone Negli ultimi tempi la borraccia è diventata un accessorio indispensabile, sia per la sua comodità, ma anche come tentativo per ridurre l'uso di plastica e fare la nostra parte per salvaguardare l'ambiente. Molti scelgono la borraccia termica perché consente di mantenere fresche (o calde) l'acqua e le altre bevande che vogliamo portare con noi. Generalmente, queste borracce sono in acciaio o alluminio, ma c'è un'altra possibilità: la borraccia in silicone. Perché scegliere questa diversa tipologia? Le motivazioni possono essere diverse, così come sono differenti i tipi di borracce in silicone. Il silicone può essere infatti utilizzato tanto per realizzare dettagli della borraccia, quanto per realizzarne l'intero corpo o, infine, la semplice custodia se la borraccia è in vetro. La borraccia con corpo in silicone è comoda soprattutto per coloro che hanno problemi di peso e di spazio. Questa borraccia, infatti, è leggera e man mano che il liquido in essa contenuto viene consumato, non solo si alleggerisce ulteriormente (come qualsiasi altra borraccia, ovviamente), ma perde la sua forma ed è possibile piegarla, stringerla e farla entrare anche in un piccolo spazio rimasto nello zaino.