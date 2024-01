Bonus psicologo 2024: a quanto ammonta, come richiederlo, a chi spetta

Introduzione

Il bonus psicologo 2024 (nel 2023 non era stato erogato) ammonterà ad un massimo di 1500 euro per coprire le sedute dallo specialista. Si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli tecnici prima dell'avvio delle domande, che, stando ai calcoli, potrà verificarsi intorno alla seconda parte di febbraio o, al massimo, ad inizio marzo. Il contributo totale sarà di appena 5 milioni, per la prima tranche, ma è prevista quasi sicuramente una seconda tornata di contributi per il sostegno psicologico.