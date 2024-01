Ma che cos'è il blue monday, da cosa ha origine? Perché il blue monday è il giorno più triste dell'anno? Esiste veramente e cosa fare per far fronte a una tristezza generale che si presenta a inizio anno?

Origine del Blue Monday

Cos'è e cosa si intende per Blue Monday? Letteralmente, il significato di blue monday è "lunedì blu", dove blu assume il significato di triste e indica quello che viene definito il giorno più triste dell'anno

Il concetto è emerso da un comunicato stampa del 2005 di una compagnia di viaggi, che aveva coinvolto lo psicologo statunitense della Cardiff University Cliff Arnall per stabilire l'esistenza di una giornata più triste dell'anno. Il Dottor Arnall nel 2005, svolse dei complessi calcoli e un'equazione che teneva in considerazione alcune variabili come:

le condizioni meteorologiche

il tempo trascorso dalle festività natalizie

il fallimento dei buoni propositi

la capacità di gestire i propri debiti

il livello della motivazione personale

la necessità di agire.

In realtà Arnall ammise in seguito che la ricerca era una trovata di marketing dell'agenzia per far fronte al calo delle prenotazioni. Viaggiare diventava così la soluzione perfetta per combattere la depressione provocata dalla fine delle festività e dal ritorno alla quotidianità.

Molto presto, sia l'Università di Cardiff che l'intera comunità scientifica presero le distanze dal blue monday, dichiarando che non esiste, che si tratta di una bufala bella e buona e che la depressione è ben altro, come sottolineato dal neuroscienziato Dean Burnett in un'intervista al Guardian:

"La vera depressione clinica (al contrario di una crisi post-natalizia) è una condizione molto più complessa che è influenzata da molti fattori, cronici e temporanei, interiori ed esterni. Ciò che è estremamente improbabile (cioè impossibile) è che vi sia un insieme di fattori esterni che causano depressione in un'intera popolazione nello stesso periodo, ogni anno."

Per approfondire: