Blefarite: Cos’è? Sintomi Palpebre, Cause e Trattamento

Le cause della blefarite possono essere diverse. Di frequente, l'infiammazione delle palpebre dipende da disfunzioni delle ghiandole tarsali (ghiandole di Meibomio) che sboccano sul bordo palpebrale e che contribuiscono alla formazione di lacrime. In questi casi, la blefarite può far parte di un quadro più complesso: la sindrome dell'occhio secco .

Generalmente, i pazienti che utilizzano le lenti a contatto lamentano più difficoltà nell'affrontare i sintomi della blefarite: difatti, a causa dell'intensa irritazione e bruciore palpebrale, i pazienti affetti non riescono ad indossare le lenti per lunghi periodi.

A seconda dell' eziologia specifica, alcune blefariti si manifestano in modo più evidente e riconoscibile; in questi casi, il quadro clinico del paziente può essere completato da:

Quando si sospetta una blefarite di natura infettiva, il medico preleva un campione di tessuto (es. crosticina) dalla palpebra infiammata per una successiva indagine citologica (cellulare) in laboratorio: da questo test è possibile risalire all'agente infettivo che ha provocato il disturbo.

La diagnosi di blefarite ha inizio con l'anamnesi, ovvero con la valutazione medica dei sintomi accusati dal paziente e della sua storia clinica . In seguito, il medico procede con la visita degli occhi, in cui viene valutato il grado di rossore ed il gonfiore palpebrale.

Trattamento e rimedi

Blefarite: come si cura?

L'approccio alla blefarite prevede, innanzitutto e laddove possibile, il trattamento delle cause scatenanti. Nel caso di alterata funzione delle ghiandole del bordo palpebrale, una terapia efficace è rappresentata da una corretta igiene delle palpebre, con l'effettuazione di impacchi caldo-umidi e, se suggerito dal medico, con l'uso di specifici detergenti o salviettine per l'addolcimento delle crosticine e la loro successiva (e delicata) rimozione. Per questa operazione si consiglia di usare un panno pulito e diverso per ogni occhio.

A seconda dell'eziologia, il medico può prescrivere anche l'uso di lacrime artificiali, colliri antibiotici e/o antinfiammatori.

Solo in caso di blefarite cronica, con episodi ripetuti, intervallati da periodi senza disturbi (sintomi) si può dire che non esista una vera e propria cura definitiva; in questi casi, i tempi di guarigione possono essere più lunghi.

Per approfondire:

Rimedi e accorgimenti

Considerata la tendenza a recidivare e la notevole difficoltà di guarigione, per prevenire la blefarite è necessario seguire scrupolosamente le norme igienico-comportamentali generali.

Anzitutto, il rispetto delle normali regole igieniche è fondamentale per minimizzare il rischio di ogni tipo d'infezione, compresa la blefarite. A tal proposito, si raccomanda sempre di lavarsi le mani, specialmente prima di toccare gli occhi (abitudine, quest'ultima, che dovrebbe essere evitata il più possibile). Quando un familiare od un convivente lamenta sintomi riconducibili ad una potenziale blefarite o ad un'altra infezione oftalmica, il consiglio è quello di evitare l'uso promiscuo di oggetti da toeletta, lenzuola, indumenti o federe per evitare un'eventuale contaminazione.

Si raccomanda, inoltre, di evitare l'utilizzo di cosmetici per gli occhi durante l'intera terapia contro la blefarite.

In presenza di blefarite, si raccomanda di tenere pulite le palpebre e di rimuovere crosticine e squame: a tale scopo, si raccomanda di lavare accuratamente palpebre e ciglia al mattino ed alla sera con acqua tiepida.

Attenzione! Ammorbidendo le crosticine con acqua tiepido-calda si riduce il rischio di produrre inutili sanguinamenti o traumi alle palpebre.

Gli impacchi tiepidi-caldi di camomilla sulle palpebre possono alleviare il gonfiore esercitando una buona azione lenitiva: in questo caso, si raccomanda di utilizzare un dischetto di cotone o una garza pulita per ogni impacco.

Per addolcire le crosticine, alcuni esperti consigliano di applicare un garza (imbevuta di infuso di camomilla) sulle palpebre, lasciandola in posa per 5-10 minuti; per un effetto ottimale, si consiglia di ripetere l'operazione più volte al giorno.

In alternativa all'infuso di camomilla, è possibile solubilizzare 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio in mezzo litro d'acqua bollente; lasciare intiepidire e strofinare delicatamente le palpebre e le ciglia con un batuffolo di cotone imbibito della soluzione. Successivamente, risciacquare con acqua fresca per 2 o 3 volte.

Quando si è fuori casa, si consiglia di portare con sé salviettine detergenti preparate con sostanze lenitive (es. bisabololo) e disinfettanti (es. clorexidina).

Sebbene i rimedi appena descritti non possano eradicare l'infezione/infiammazione alla radice, sono comunque utili per velocizzare la guarigione della blefarite e migliorarne i sintomi.

