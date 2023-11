Black friday 2023: quando inizia e come fare per risparmiare Ci siamo quasi! L'appuntamento con il Black Friday sta arrivando! Il 24 Novembre è la data ufficiale, una grande occasione per risparmiare! Il nostro Black Friday 2023 propone offerte in ambito sport e wellness, gli sconti riguardano anche prodotti beauty e di benessere, sia della persona che della casa e tutto ciò che ruota attorno al più generico concetto di cura della persona e attività fisica. Se avete sognato di comprare attrezzi per la palestra o accessori per il fitness, le offerte di Amazon potrebbero darvi l'occasione giusta per fare questi acquisti, o per mettere le mani su quel prodotto beauty che in altri momenti non potete permettervi. Potete fare anche incetta dei regali di Natale 2023. Lo stesso vale anche per articoli legati al comfort per la persona, ad esempio strumenti per i massaggi, elettrostimolatori, pedane vibranti. Non perdetevi le tantissime offerte su sport, beauty e benessere e scoprite la campagna dedicata alle migliori offerte e ai codici sconto Black Friday.

Black Friday Amazon 2023: quando inizia Sullo store di Amazon è online la pagina dedicata al Black Friday 2023 che partirà allo scoccare della mezzanotte del 23 e durerà per tutta la giornata del 24 novembre.

Offerte anticipate del Black Friday su Amazon Come consuetudine annuale, Amazon presenterà un Black Friday anticipato, un periodo che precede il venerdì nero durante il quale numerosi articoli sul sito saranno in offerta. Dal 17 al 27 novembre 2023, durante questa settimana del Black Friday, avrete l'opportunità di scoprire articoli con sconti speciali, talvolta attraverso offerte lampo o promozioni disponibili fino a esaurimento scorte.

Come prepararsi al Black Friday Ecco alcuni suggerimenti per prepararsi al Black Friday 2023, garantendo l'acquisto di prodotti a prezzi scontati senza sorprese. Sfruttate Amazon Prime : i primi 30 giorni sono gratuiti e potete annullare l'iscrizione al termine del periodo di prova.

: i primi 30 giorni sono gratuiti e potete annullare l'iscrizione al termine del periodo di prova. Creare una lista dei prodotti desiderati , considerando anche eventuali regali di Natale. Fate una breve ricerca sui prezzi per valutare il potenziale risparmio.

, considerando anche eventuali regali di Natale. Fate una breve ricerca sui prezzi per valutare il potenziale risparmio. Aggiungete i prodotti alla lista del carrello , rimandando l'acquisto al Black Friday 2023 e verificando che gli sconti siano effettivi.

, rimandando l'acquisto al Black Friday 2023 e verificando che gli sconti siano effettivi. Stabilite un budget , un limite di spesa massimo, definendo la somma massima da destinare agli acquisti.

, un limite di spesa massimo, definendo la somma massima da destinare agli acquisti. Prestare attenzione alle offerte lampo, quelle del giorno e agli articoli di seconda mano.

Come capire quali sono le “vere” offerte del Black Friday Per acquistare a prezzi davvero interessanti bisogna fare attenzione. Se avete già in mente un prodotto in particolare, bisogna prendere in considerazione marca, modello e prezzo. Leggere bene la scheda prodotto e partendo dal prezzo iniziale controllare che lo sconto sia stato applicato davvero per quella occasione. Ci sono diversi modi per riuscire a capire quali siano davvero le offerte convenienti, dalle App alle web utility, alle piattaforme che aggregano i volantini e ai siti di confronto prezzi. Noi di Mypersonaltrainer selezioneremo i migliori prodotti in sconto. E allora aspettando il Black Friday 2023 vediamo quali categorie riguarderanno le offerte di Amazon in ambito di sport, beauty e benessere

Come funziona il Black Friday su Amazon Per beneficiare delle offerte del Black Friday su Amazon, non è necessario essere abbonati a Prime; è sufficiente essere registrati su Amazon. Tuttavia, i membri Prime godono di un vantaggio di 30 minuti in anticipo sulle offerte lampo rispetto agli altri. Vi consigliamo quindi, se non lo avete ancora fatto, di creare un account su Amazon e successivamente di attivare il mese di prova gratuito di Prime. Se non siete membri Amazon Prime, potete attivare il mese di prova gratuito cliccando qui. Il rinnovo non è obbligatorio e i primi 30 giorni sono senza alcun costo aggiuntivo. Potrete cancellare l'abbonamento in qualsiasi momento entro la scadenza della prova gratuita. Al termine di quest'ultima, se non avrete già annullato l'abbonamento, il rinnovo sarà automatico e vi sarà addebitato il costo.

Politiche di reso: come funzionano durante il Black Friday Approfittare delle offerte del Black Friday è vantaggioso: potete anticipare i regali di Natale, risparmiare e evitare lo stress legato agli acquisti natalizi di dicembre. Inoltre, durante il Black Friday, le condizioni accessorie di acquisto diventano ancor più attraenti; ad esempio, vengono prolungati i termini per i resi, contribuendo così a effettuare gli acquisti con maggiore serenità.