Gli spazzolini elettrici sono dispositivi per l' igiene orale che utilizzano movimenti automatizzati per pulire i denti . Rispetto agli spazzolini tradizionali, hanno testine che vibrano, oscillano o si muovono in modi diversi per rimuovere la placca e mantenere la salute delle gengive . Scegliere il migliore dipende dalle preferenze personali, dalla sensibilità dentale, dalle esigenze di pulizia e, talvolta, dalle raccomandazioni del dentista.

Qui, ci occuperemo di spazzolini elettrici che troverete in sconto in occasione del Black Friday 2023.

Black Friday: 10 spazzolini elettrici da comprare su Amazon

Sul mercato esistono varie tipologie di spazzolini elettrici: gli spazzolini ad oscillazione-rotazione che hanno testine rotonde o ovali che ruotano rapidamente in un senso e poi nell'altro per rimuovere la placca. Marche come Oral-B producono spazzolini con questa tecnologia.

che hanno testine rotonde o ovali che ruotano rapidamente in un senso e poi nell'altro per rimuovere la placca. Marche come Oral-B producono spazzolini con questa tecnologia. gli spazzolini sonici che utilizzano movimenti ad alta frequenza per creare vibrazioni che aiutano a staccare la placca dai denti e dalla linea gengivale. Philips Sonicare è un esempio popolare di spazzolini sonici.

che utilizzano movimenti ad alta frequenza per creare vibrazioni che aiutano a staccare la placca dai denti e dalla linea gengivale. Philips Sonicare è un esempio popolare di spazzolini sonici. gli spazzolini ad ultrasuoni che utilizzano ultrasuoni per rimuovere la placca e batteri dai denti. La tecnologia ad ultrasuoni è progettata per essere delicata sulle gengive e può essere più efficace nel rimuovere la placca difficile. Le caratteristiche variano tra i diversi modelli e marchi di spazzolini elettrici, ma molte offrono funzionalità come sensori di pressione (per evitare di spazzolare troppo energicamente), timer incorporati (per assicurarsi di spazzolare per il tempo consigliato) e diverse modalità di pulizia (pulizia quotidiana, sensibile, sbiancante, etc.). Ecco 10 spazzolini elettrici in offerta con il Black Friday che potete acquistare a prezzi vantaggiosi.

1. Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 10

La nuova tecnologia magnetica iO di Oral-B rivoluziona la pulizia dentale offrendo una sensazione di pulizia professionale e personalizzata. Grazie alla testina rotonda esclusiva e alle delicate micro-vibrazioni, garantisce una sensazione di freschezza e pulizia in bocca, assicurando gengive più sane al 100% in una settimana rispetto agli spazzolini manuali tradizionali. Il caricatore iO Sense intelligente fornisce un servizio di live-coaching personalizzato, guidando in tempo reale verso una pulizia su misura

Il display interattivo a colori fornisce informazioni cruciali, inclusi promemoria per la sostituzione della testina e modalità di spazzolamento, creando un'esperienza coinvolgente. Con 7 modalità di pulizia, tra cui pulizia quotidiana, denti sensibili e sbiancante, è possibile personalizzare il proprio spazzolamento per adattarlo alle esigenze individuali.

2. Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Teen

Questo spazzolino Oral B nella versione Teen è ideale per i ragazzi e controlla la pressione di spazzolamento, regolando la velocità se si esercita troppa forza.

Sbianca delicatamente i denti eliminando le macchie superficiali. Il timer integrato aiuta a spazzolare i denti per il tempo necessario di 2 minuti.

Offre 3 modalità di spazzolamento: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancante La Guida Smart fornisce feedback in tempo reale tramite l'app

3. Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile

Questo spazzolino offre una pulizia accurata per gengive sane grazie ai suggerimenti in tempo reale durante lo spazzolamento. Rimuove fino al 100% in più di placca rispetto agli spazzolini manuali e sbianca delicatamente i denti sin dal primo giorno, eliminando le macchie superficiali. Il controllo della pressione di spazzolamento protegge le gengive, avvisando se la pressione è eccessiva. Con 3 modalità di spazzolamento - Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancante - offre flessibilità nelle esigenze di pulizia. La batteria al litio garantisce fino a 2 settimane di utilizzo con una sola ricarica.

4. Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B

Questo spazzolino offre una pulizia precisa per gengive sane grazie ai suggerimenti in tempo reale durante lo spazzolamento. Rimuove fino al 100% in più di placca e inizia a sbiancare delicatamente i denti sin dal primo giorno, eliminando le macchie superficiali.

Il controllo della pressione di spazzolamento protegge le gengive, avvisando se si sta applicando troppa pressione. Dispone di 3 modalità di spazzolamento: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancante, offrendo opzioni personalizzate. La batteria al litio garantisce fino a 2 settimane di utilizzo con una sola ricarica. Il contenuto include 1 spazzolino con timer di 2 minuti, 1 caricatore, 2 testine di ricambio e 1 custodia da viaggio esclusiva.

5. Philips Sonicare Spazzolino elettrico

Il Philips Sonicare DiamondClean serie 9000 offre una soluzione efficace per rimuovere macchie superficiali per ottenere denti più bianchi. Le testine Premium Plaque Control non solo puliscono ma anche sbiancano i denti.

Con 4 diverse modalità di pulizia - Clean, Deep Clean+, Gum Health e White+ - migliora la salute delle gengive e dona un sorriso luminoso. Utilizzando l'app Sonicare e le testine Premium Plaque Control, è possibile selezionare la modalità e l'intensità corrette, rimuovendo fino a 10 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.

La tecnologia avanzata Sonicare emette potenti vibrazioni soniche a 31.000 impulsi al minuto per una pulizia delicata che penetra tra denti e gengive, combattendo la placca in modo efficace. Questa edizione speciale include un spazzolino elettrico Philips Sonicare DiamondClean serie 9000 in blu scuro, 4 testine C3 Premium Plaque Control, una borsa da viaggio e un fondo caricabatterie con puck.

6. Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile

L'innovativa tecnologia 3 in 1 di Oral-B offre un'igiene più profonda, rimuovendo fino al 100% in più di placca, persino nelle aree difficili da raggiungere, per gengive più sane rispetto agli spazzolini manuali.

Protegge le gengive con la modalità Denti Sensibili e il Controllo della Pressione di Spazzolamento Visibile a 360°, segnalando quando si esercita troppa pressione. Le 3 modalità di pulizia e il timer integrato agevolano un'igiene completa, mentre le diverse testine Oral-B personalizzano l'esperienza: Deep Clean, Gentle Clean, Whitening, adattandosi alle esigenze individuali.

Le testine rotonde di Oral-B raggiungono zone altrimenti inaccessibili per gli spazzolini manuali, garantendo un'igiene più profonda. La batteria migliorata con indicatore LED segnala quando è necessario ricaricare.

7. PHILIPS HX9992/12 PRESTIGE

Il Philips Sonicare 9900 Prestige con tecnologia SenseIQ offre una rilevazione avanzata fino a 100 volte al secondo, monitorando pressione, movimento e copertura, adattando l'intensità per evitare pressioni eccessive. La tecnologia Sonicare genera impulsi d'acqua tra i denti, rimuovendo efficacemente la placca per una pulizia quotidiana eccezionale. Questo spazzolino, ora 20 volte più efficace, rimuove la placca anche nei punti più difficili da raggiungere, promuovendo gengive più sane fino a 15 volte in sole due settimane

8. Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 6N

L'innovativa tecnologia di Oral-B con la testina rotonda e delicate micro-vibrazioni, offre freschezza e pulizia, mentre l'intelligenza artificiale guida nel brushing completo, senza trascurare le zone difficili.

Il sensore di pressione segnala con luci colorate se si sta spazzolando troppo forte, delicatamente o con la giusta pressione. Le 5 modalità di pulizia personalizzano l'esperienza, mentre le testine rotonde raggiungono aree inaccessibili agli spazzolini manuali, per un'igiene orale più profonda. La batteria agli ioni offre una lunga durata, con un display che indica il livello di carica.

9. Philips Sonicare Spazzolino Elettrico Sonico

Questo spazzolino promette denti più bianchi con delicatezza, offrendo risultati visibili in soli 7 giorni. Grazie al sensore di pressione, avvertirete la differenza di una pulizia delicata mentre spazzolate, garantendo sicurezza sulle zone sensibili e sugli impianti dentali. Le tre modalità di pulizia, insieme al feedback sulla pressione, assicurano un'igiene ottimale.

La connessione intelligente delle testine, la tecnologia sonica avanzata di Philips Sonicare e le funzionalità su misura, come il promemoria per sostituire le testine e l'incoraggiamento a una pulizia accurata, semplificano la routine di igiene orale.

10. Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 8N

Il nuovo spazzolino Oral-B promette gengive più sane in soli 7 giorni, rimuovendo il 100% in più di placca rispetto agli spazzolini manuali. Grazie alla tecnologia avanzata iO, la testina rotonda e le micro-vibrazioni delicate offrono una freschezza unica con una pulizia personalizzata.

Lo spazzolamento intelligente è reso possibile da un display che permette di selezionare modalità di pulizia, monitorare la durata dello spazzolamento, ricevere promemoria per la sostituzione della testina e controllare il livello di ricarica della batteria. L'app Oral-B con intelligenza artificiale monitora in tempo reale modalità e zone di spazzolamento, assicurando un'igiene orale completa.

Il sensore di pressione iO avvisa se si sta spazzolando troppo forte o delicatamente, garantendo una corretta pressione. La comodità in viaggio è garantita dalla custodia da viaggio e dalla ricarica rapida in 3 ore. Le testine rotonde Oral-B raggiungono aree della bocca che gli spazzolini manuali non raggiungono, offrendo un'esperienza di igiene orale più profonda e affidabile.

