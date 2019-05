Come si Usa la Bivalirudina e in quale Dosaggio?

La bivalirudina è disponibile in forma di polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione. La somministrazione, pertanto, avviene per via parenterale e, più in particolare, per iniezione o per infusione endovenosa.

La dose di farmaco somministrato dipende dal peso corporeo dal paziente, dal motivo per cui il farmaco deve essere somministrato (vedi capitolo "Indicazioni") e dalla risposta dello stesso paziente al trattamento.

Di seguito, verranno comunque riportate le dosi abitualmente impiegate in terapia:

Pazienti con sindrome coronarica acuta : Dose iniziale : 0,1 mg/kg di peso corporeo di bivalirudina somministrati con iniezione endovenosa, seguita da infusione (fleboclisi) in vena di 0,25 mg/kg di peso corporeo per ora per un massimo di 72 ore. Dose successiva se il paziente deve sottoporsi ad intervento coronarico percutaneo (PCI) : 0,5 mg/kg di peso corporeo tramite iniezione endovenosa, seguita da infusione in vena di 1,75 mg/kg di peso corporeo per ora per la durata del PCI. Al completamento di questo trattamento, la velocità d'infusione può tornare a 0,25 mg/kg di peso corporeo per ora per altre 4-12 ore.

: Pazienti che devono sottoporsi ad intervento di bypass coronarico : la terapia con bivalirudina sarà interrotta un'ora prima dell'intervento, oppure sarà somministrata una dose addizionale di bivalirudina di 0,5 mg/kg di peso corporeo mediante iniezione endovenosa, seguita da un'infusione di principio attivo di 1,75 mg/kg di peso corporeo per ora per la durata dell'intervento.

Pazienti che iniziano con un intervento coronarico percutaneo: la dose di bivalirudina inizialmente somministrata è di 0,75 mg/kg peso corporeo tramite iniezione endovenosa, immediatamente seguita da un'infusione (fleboclisi) in vena di 1,75 mg/kg peso corporeo/ora per almeno la durata dell'intervento. Dopodiché, l'infusione endovenosa può continuare alla suddetta dose per un massimo di 4 ore dopo l'intervento; lo stesso dicasi per i pazienti con STEMI (un grave tipo di infarto del miocardio), nei quali la somministrazione deve continuare a questa dose per un massimo di 4 ore.

L'infusione può poi essere seguita da un'ulteriore infusione ad una dose di bivalirudina ridotta, corrispondente a 0,25 mg/kg peso corporeo per altre 4-12 ore.

Nei pazienti con problemi/disfunzioni renali e nei pazienti anziani, la quantità di bivalirudina somministrata può essere ridotta.