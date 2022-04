Generalità

Che cos'è il Bisoprololo e caratteristiche generali

Il bisoprololo è un principio attivo appartenente al gruppo dei β-bloccanti utilizzato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa e di altri disturbi cardiovascolari.

Shutterstock Bisoprololo - Struttura Chimica

Il bisoprololo, per svolgere la sua azione terapeutica, deve essere somministrato per via orale. Difatti, esso è disponibile in forma di compresse all'interno di molti medicinali (sia "di marca" che farmaci equivalenti o generici). Per poter essere dispensati, tali medicinali necessiterebbero di ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente, a seconda dei casi (può essere necessario il pagamento di un ticket).

In alcuni medicinali, inoltre, il bisoprololo si trova in associazione a idroclorotiazide (un diuretico) o a perindopril (un ACE-inibitore).

Esempi di Medicinali contenenti Bisoprololo

Bisoprololo Doc®

Bisoprololo Mylan®

Bisoprololo Sandoz®

Cardicor®

Congescor®

Cosyrel® (in associazione a perindopril)

Lodoz® (in associazione a idroclorotiazide)

Pluscor®

Sequacor®

Nota: in quest'articolo si prenderanno in considerazione le caratteristiche del solo bisoprololo e non del bisoprololo associato ad altri principi attivi.