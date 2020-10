Bilastina: A Cosa Serve, Quando e Come si Assume

I medicinali contenenti bilastina sono dispensabili solo dietro presentazione di apposita ricetta medica ripetibile ; essendo classificati come farmaci di fascia C , il loro costo è a totale carico del cittadino.

I medicinali contenenti bilastina non devono essere assunti con cibo , succo di pompelmo o altri succhi di frutta , in quanto tali alimenti e bevande possono diminuire l'effetto della stessa bilastina.

In qualsiasi caso, prima di iniziare il trattamento con bilastina, è opportuno informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si potrebbero assumere medicinali o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non espressamente indicati nel soprastante elenco - compresi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici , i prodotti omeopatici , ecc.

Effetti Collaterali

Quali Effetti Indesiderati può causare la Bilastina?

La bilastina, così come qualsiasi altro principio attivo, può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco, manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandone affatto.

Effetti Indesiderati Comuni

In adulti e adolescenti gli effetti indesiderati comuni possono consistere in:

Nei bambini possono manifestarsi comunemente anche i seguenti effetti indesiderati:

Irritazione degli occhi;

Irritazione nasale;

Dolore all'addome, anche superiore.

Effetti Indesiderati Non Comuni

In adulti e adolescenti possono manifestarsi i seguenti effetti indesiderati non comuni:

Nei bambini , invece, possono insorgere i seguenti effetti indesiderati non comuni:

Effetti Indesiderati a Frequenza Non Nota

Sovradosaggio da Bilastina

In caso di sovradosaggio da bilastina, è necessario contattare subito il medico o rivolgersi al più vicino ospedale, avendo cura di portare con sé la confezione del medicinale assunto.