C'è chi la usa quotidianamente e chi preferisce farne a meno. Chi la vuole analogica, vecchio stile, poiché la ritiene più precisa e chi la desidera digitale, per le molteplici funzioni e per la linea moderna. Parliamo della bilancia pesapersone, incubo di chi è a dieta, ma anche di chi deve prendere peso o delle donne in dolce attesa. Strumento utile, da tenere in casa, per avere sempre sotto controllo il proprio peso.

Migliore bilancia pesapersone

Ma qual è la migliore bilancia pesapersone da acquistare e tenere in casa? A quale tipologia di bilancia è meglio affidarsi per monitorare il proprio peso? Vi suggeriamo di seguito dei modelli di bilancia pesapersone di qualità, di vario tipo e di tutti i prezzi.

Bilancia pesapersone meccanica e retrò

Se siete alla ricerca di una bilancia pesapersone meccanica (con le lancette per capirci), dallo stile retrò, ecco la bilancia analogica PSD di Medisana, elegante e dalla linea vintage. Una bilancia pesapersone meccanica, senza batterie, semplice ed efficace. Il peso viene visualizzato in incrementi di 500g. Per un uso corretto, si consiglia di salire sulla bilancia con i piedi nudi e di assicurarsi che tutti e 4 gli elettrodi siano toccati.

Bilancia pesapersone senza fili intelligente

Se, al contrario, volete una bilancia digitale di ultima generazione che, oltre ad indicare con precisione il vostro peso, possa mantenere memorizzati i dati nel tempo e offrirvi tante altre funzioni, ecco la bilancia digitale impedenziometrica bioelettrica Kamtron. Un dispositivo super tecnologico che permette di misurare con precisione 11 diversi indici corporei (massa grassa, massa magra, percentuale di grasso corporeo, percentuale di liquidi, percentuale proteica, massa ossea. Grazie a una piattaforma Cloud indipendente, questa bilancia digitale mantiene memorizzati tutti i dati che possono essere gestiti tramite l'app Feelfot, scaricabile da Google Play e dall'Apple store.

Bilancia digitale con piatto in vetro

Ecco, infine, Rowenta Classic, una bilancia digitale, molto più semplice della precedente, ma comunque precisa ed efficiente. Un modello semplice, con piano in vetro bianco e display che mostra il peso. Facilmente abbinabile a qualsiasi arredamento. Rowenta Classic offre una grande capacità di carico fino a 160 kg, si accende automaticamente quando il piede viene appoggiato sil piano e si spegne da sola dopo 10 secondi di inutilizzo.