Bifosfonati: cosa sono, meccanismo d'azione, controindicazioni

Effetti collaterali

Gli effetti collaterali indotti dai bifosfonati, e l'intensità con cui essi si manifestano, possono variare da paziente a paziente, sia in funzione del principio attivo che si decide di impiegare, sia in funzione della sensibilità di ciascun individuo nei confronti dello stesso farmaco.

Ad ogni modo, fra i principali effetti indesiderati comuni alla maggior parte dei principi attivi appartenenti alla classe dei bifosfonati, ricordiamo:

Quest'ultimo effetto collaterale si può verificare quando i bifosfonati vengono assunti per via orale con scarse quantità di acqua. Per tale ragione, i bifosfonati per via orale dovrebbero essere assunti al mattino subito dopo il risveglio, con una quantità d'acqua sufficiente per evitare l'irritazione e l'eventuale erosione esofagea (indicativamente, circa 200-250 ml di acqua). Dopodiché, il paziente deve stare in posizione eretta per almeno trenta minuti ed evitare di assumere altri liquidi o cibo, in modo tale da garantire un assorbimento ottimale del farmaco.

Altri effetti collaterali che possono manifestarsi in seguito all'assunzione di bifosfonati (sia per via orale che per via parenterale), sono: