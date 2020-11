Bicchiere termico: come sceglierlo?

Bicchiere termico: modelli e caratteristiche Proprio come la borraccia termica, anche il bicchiere termico si rivela un prezioso alleato di chi vuole mantanere una corretta idratazione. Questo gadget consente di portare con noi una bevanda calda (o fredda) e di poterla tranquillamente sorseggiare nel tempo ad una piacevole temperatura. Inoltre, e non è un aspetto da sottovalutare, evita il consumo di bicchieri in plastica non riciclabili, perché può essere riutilizzato moltissime volte. Ne esistono di varie tipologie, in materiale plastico o anche silicone, bisogna solo sceglier eil modello che riteniamo più adatto alle nostre esigenze.

Bicchiere termico Mickey Mouse Per gli amanti di Topolino, ecco la Disney Mickey Kiss Tazza da caffè da asporto. Un simpaticissimo bicchiere termico che può contenere fino a 400 ml di bevanda. La tazza ha coperchio a prova di perdite, con tappo a vite e tappo di chiusura. Ideale per viaggiare, perché leggero e infrangibile. Il bicchiere è facilmente lavabile in lavastoviglie. Gli utenti ne hanno apprezzato la funzionalità, la qualità e soprattutto il design a tema Mickey Mouse.