Betametasone: A Cosa Serve? Come e Quando si Usa

Il betametasone viene utilizzato anche in ambito veterinario, generalmente in associazione ad altri principi attivi. In questo campo, il betametasone si trova all'interno di medicinali adatti alla somministrazione per via parenterale , per via transdermica e alla somministrazione auricolare.

Nota : in questo articolo ci occuperemo delle principali caratteristiche dei medicinali a base di solo betametasone e non dei medicinali contenenti betametasone in associazione ad altri principi attivi.

Certamente, una delle associazioni più note del betametasone è quella con la gentamicina . Per maggiori informazioni sui medicinali contenenti entrambi questi principi attivi, si rimanda alla lettura dell'articolo dedicato: Gentamicina e Betametasone: A Cosa Servono e Come si Usano .

Il betametasone è disponibile all'interno di numerosissimi medicinali adatti a differenti vie di somministrazione (topica/cutanea, orale, parenterale), sia da solo che in associazione ad altri principi attivi. Nella maggioranza dei casi, per poter essere dispensati, i medicinali a base di solo betametasone necessitano di presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); alcuni di essi sono classificati come farmaci di fascia C , pertanto, il loro costo è a totale carico del cittadino; altri, invece, sono classificati come farmaci di fascia A perciò, ove previsto, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

A Cosa Serve

Indicazioni Terapeutiche del Betametasone: per cosa si usa?

Le indicazioni terapeutiche del betametasone possono variare in funzione del medicinale preso in considerazione, quindi, in funzione della via di somministrazione cui il farmaco è destinato e in funzione della concentrazione di principio attivo in esso contenuto.

Betametasone per uso orale

Le principali indicazioni sono per il trattamento di:

Nota: per l'uso orale, il betametasone è contenuto in compresse effervescenti. Se prescritto dal medico, tali compresse possono essere utilizzate anche per via inalatoria tramite aerosol, naturalmente previa dissoluzione in apposito liquido.

Betametasone per uso parenterale

Fra le principali indicazioni terapeutiche del betametasone somministrato tramite iniezione, ricordiamo:

Betametasone per uso cutaneo

Le principali indicazioni terapeutiche riguardano il trattamento di:

Nota: le indicazioni terapeutiche potrebbero variare a seconda del medicinale che si deve impiegare, anche se la forma farmaceutica è la stessa.