Che cos'è il Betametasone crema?

Quando si parla di betametasone crema ci si riferisce ad un farmaco per uso cutaneo a base del principio attivo betametasone.

Appartenente al gruppo dei corticosteroidi, il betametasone è dotato di una spiccata azione antinfiammatoria sfruttata per il trattamento di alcune problematiche e patologie della pelle.

In commercio esistono molteplici medicinali a base di betametasone formulati come creme dermatologiche; per la loro dispensazione è di norma necessaria la presentazione di ricetta medica ripetibile. Tali medicinali sono classificati in fascia C, pertanto, il loro costo è a totale carico del cittadino.

Esempi di medicinali in crema contenenti Betametasone

Betamesol®

Betametasone Sandoz®

Diprosone®

Ecoval®

Flogoderm®

Lo sai che… Molti medicinali per uso topico contengono il betametasone associato ad altri principi attivi. Una delle associazioni maggiormente conosciute è quella con la gentamicina. In questo articolo, tuttavia, ci occuperemo delle caratteristiche dei farmaci in crema a base di solo betametasone e non a base di betametasone associato ad altri principi attivi.

Per saperne di più sull'associazione Betametasone e Gentamicina, leggi: