Quali Effetti Indesiderati può causare la Benzocaina?

Come qualsiasi altro principio attivo, anche la benzocaina può causare effetti indesiderati, benché non tutti i pazienti li manifestino o li manifestino nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandoli affatto.

Gli effetti indesiderati che più comunemente potrebbero verificarsi dopo la somministrazione di medicinali a base di benzocaina consistono in reazioni cutanee in corrispondenza dell'area di applicazione.

Da non dimenticarsi, inoltre, la possibilità d'insorgenza di reazioni allergiche in individui sensibili e la possibilità d'insorgenza di reazioni di sensibilizzazione in seguito ad un utilizzo protratto nel tempo.

Tuttavia, poiché nei medicinali che la contengono la benzocaina è presente in associazione ad altri principi attivi, in seguito al loro utilizzo potrebbero manifestarsi ulteriori effetti indesiderati oltre a quelli sopra elencati. Per tale ragione, per avere maggiori informazioni in merito, si rimanda alla lettura del foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere.

Sovradosaggio

Se i medicinali che contengono benzocaina vengono utilizzati correttamente, l'assorbimento sistemico è un'evenienza rara così come il possibile sovradosaggio. Tuttavia, qualora dovessero comparire sintomi insoliti - a maggior ragione se sistemici (ad esempio, malessere, mal di testa, pallore, alterata colorazione cutanea, ecc.) - è bene contattare immediatamente il medico o recarsi nel più vicino pronto soccorso avendo cura di portare con sé la confezione del medicinale utilizzato. Difatti, ricordiamo che sono stati riportati casi di metaemoglobinemia in seguito all'assorbimento sistemico di benzocaina.