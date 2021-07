Beclometasone: A Cosa Serve, Interazioni, Effetti Collaterali

Generalità Che cos'è il Beclometasone e Caratteristiche generali Il beclometasone è un principio attivo appartenente al grande gruppo dei farmaci corticosteroidi che trova impiego nel trattamento di diversi disturbi e malattie. Shutterstock Beclometasone dipropionato - Struttura Chimica Il beclometasone è reperibile all'interno di moltissimi medicinali aventi differenti formulazioni farmaceutiche e adatti a diverse vie di somministrazione, generalmente in forma di beclometasone dipropionato. La maggior parte di questi medicinali, per poter essere venduta, necessita di presentazione di apposita ricetta medica (solitamente ripetibile, RR): alcuni di essi sono però classificati come farmaci di fascia A, pertanto il loro costo è rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente (in alcuni casi può essere necessario il pagamento di un ticket); mentre altri sono classificati come farmaci di fascia C, perciò il loro costo è a totale carico del cittadino. Ricordiamo, tuttavia, che alcuni spray nasali a base di beclometasone sono inquadrati come farmaci SOP (Senza Obbligo di Prescrizione medica), pertanto, possono essere acquistati senza la ricetta. Il beclometasone in alcuni medicinali si trova associato ad altri principi attivi (ad esempio, formoterolo, salbutamolo, neomicina); tuttavia, in questo articolo ci occuperemo delle principali caratteristiche del solo beclometasone e non del beclometasone associato ad altri principi attivi. Esempi di Medicinali contenenti Beclometasone Beclometasone Doc®

Beclometasone Teva®

Becloneb®

Becolex®

Becotide®

Bemedrex Easyhaler®

Clenil®

Clenil Jet®

Clenilexx®

Clipper®

Klostenal®

Menaderm Simplex®

Pontina®

Rinoclenil® (farmaci SOP)

Topster®

Turbinal®

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di utilizzare il Beclometasone? Indipendentemente dal tipo di medicinale a base di beclometasone, prima di iniziare un trattamento con questo principio attivo è necessario informare il medico della propria condizione di salute generale, mettendolo a conoscenza della presenza di qualsiasi tipo di disturbo o malattia si soffra. Particolarmente importante, ad esempio, è mettere al corrente il medico dell'eventuale presenza di infezioni di qualsivoglia tipo, siano esse di origine batterica, virale o fungina. Allo stesso tempo, è utile informare il medico se, per esempio, si soffre di: Patologie epatiche;

Malattie renali;

Diabete;

Morbo di Addison o iposurrenalismo;

Ipertensione;

Osteoporosi;

Ulcere gastrointestinali;

Disturbi psichiatrici;

Ecc. Per informazioni più dettagliate in merito ad avvertenze e precauzioni per l'uso di un dato medicinale contenente beclometasone, consultarne il foglietto illustrativo. NOTA BENE Per chi svolge attività sportiva, l'utilizzo del beclometasone e dei medicinali che lo contengono senza necessità terapeutica costituisce doping e può comunque determinare positività ai test anti-doping.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra il Beclometasone e Altri Farmaci Analogamente a quanto detto per le avvertenze e precauzioni per l'uso, indipendentemente dal medicinale a base di beclometasone che si deve utilizzare, prima di iniziare il trattamento è necessario informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si potrebbero assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc. Particolarmente (ma non esclusivamente) importante è informare il medico se si è già in terapia con altri farmaci corticosteroidi somministrati attraverso qualsivoglia via di somministrazione.

Come Agisce Come Funziona il Beclometasone e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Il beclometasone è un corticosteroide capace di esercitare una potente azione antinfiammatoria grazie alla quale esso è in grado di trattare e ridurre la sintomatologia di patologie di natura infiammatoria e allergica di diverso tipo, variabili in funzione della via di somministrazione e della forma farmaceutica utilizzata. Quando somministrato per via topica il beclometasone esercita anche un'azione antiedemigena, mentre l'effetto sistemico in questi casi è minimo e trascurabile. Anche le compresse di beclometasone agiscono a livello locale (intestinale) per contrastare l'infiammazione tipica della colite ulcerosa.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra il Beclometasone e in Quali Dosi? Come accennato, il beclometasone può essere somministrato attraverso differenti vie; difatti, può trovarsi in forma di: soluzione pressurizzata per inalazione, spray nasale, sospensione per nebulizzazione, polvere per inalazione, crema dermatologica, soluzione cutanea, compresse gastroresistenti a rilascio prolungato, sospensione rettale, supposte, schiuma rettale. Dosaggio e modo d'uso variano in funzione del medicinale preso in considerazione, della via di somministrazione, della concentrazione di principio attivo contenuto, della patologia che si deve trattare e dell'età del paziente. Pertanto, si raccomanda di attenersi alle indicazioni fornite dal medico e alle indicazioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale a base di beclometasone che si deve assumere.

Gravidanza e Allattamento Il Beclometasone può essere utilizzato durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? Poiché alcuni medicinali a base di beclometasone sono espressamente controindicati durante la gravidanza e l'allattamento al seno ed altri possono essere impiegati, ma solo ed esclusivamente se il medico lo ritiene necessario e solo sotto il suo stretto controllo, le gestanti e le madri che allattano al seno devono necessariamente informare il medico della loro condizione prima di iniziare una terapia a base di beclometasone somministrato attraverso qualsiasi via. Sarà poi il medico a stabilire la possibilità di utilizzare o meno i medicinali a base di beclometasone ed eventualmente in quale modo e con quale posologia.