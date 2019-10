Bazedoxifene: Cos'è, Come si Assume, Effetti Collaterali

Generalità

Il bazedoxifene è un principio attivo appartenente al gruppo dei modulatori selettivi dei recettori estrogenici o SERMs (dall'inglese Selective estrogen receptor modulators).

Shutterstock Bazedoxifene - Struttura Chimica

L'utilizzo del bazedoxifene è riservato alle donne in post-menopausa. Quando impiegato da solo, il principio attivo viene utilizzato per il trattamento dell'osteoporosi in questa categoria di pazienti; quando impiegato in associazione ad estrogeni coniugati, invece, il bazedoxifene trova impiego come farmaco per alleviare i sintomi post-menopausali.

In commercio, esistono due medicinali contenenti il principio attivo: uno a base di solo bazedoxifene avente nome commerciale Conbriza® e uno contenente il principio attivo associato ad estrogeni coniugati e avente nome commerciale Duavive®. Entrambi possono essere dispensati previa presentazione di ricetta medica ripetibile; tuttavia, il primo è classificato come farmaco di fascia A e, ove previsto, può essere dispensato a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN); mentre il secondo è classificato come farmaco di fascia C, pertanto, il suo costo è a completo carico del cittadino.