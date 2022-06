Generalità Che cos'è il Baricitinib e caratteristiche generali Il baricitinib è un principio attivo inibitore delle Janus chinasi (JAK), appartenente al gruppo degli immunosoppressori, che trova impiego nel trattamento di patologie quali l'artrite reumatoide e la dermatite atopica. Shutterstock Baricitinib - Struttura Chimica In Italia, il baricitinib è disponibile all'interno di una sola specialità medicinale avente nome commerciale Olumiant®. Per la sua dispensazione, è necessaria la presentazione di ricetta medica non ripetibile di tipo limitativo (RNRL - vendibile al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). Ai fini della rimborsabilità, il farmaco è classificato in fascia H ed è rimborsabile solo in strutture ospedaliere (il suo costo è molto elevato).

A cosa serve Indicazioni terapeutiche del Baricitinib Il baricitinib è indicato per il trattamento di: Artrite reumatoide di grado da moderato a severo in pazienti adulti nei quali la precedente terapia non ha dato i risultati sperati o non è stata tollerata. Nel trattamento dell'artrite reumatoide il baricitinib può essere impiegato sia da solo che in associazione ad altri farmaci, come ad esempio il metotrexato.

di grado da moderato a severo in pazienti adulti nei quali la precedente terapia non ha dato i risultati sperati o non è stata tollerata. Nel trattamento dell'artrite reumatoide il baricitinib può essere impiegato sia da solo che in associazione ad altri farmaci, come ad esempio il metotrexato. Dermatite atopica di grado da moderato a severo nei pazienti adulti, sia da solo che in associazione a farmaci per uso cutaneo. Baricitinib nel trattamento della COVID-19 A settembre 2021, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha reso disponibile il baricitinib per il trattamento di casi selezionati di COVID-19. Nel dettaglio, secondo le raccomandazioni dell'AIFA, il baricitinib può essere impiegato nel trattamento di pazienti adulti ospedalizzati con COVID-19 grave, in ossigenoterapia ad alti flussi o in ventilazione meccanica non invasiva e/o con livelli elevati degli indici d'infiammazione sistemica. Per approfondire: Farmaci COVID-19: quali sono? Come si Cura la COVID? Baricitinib come possibile farmaco contro l'alopecia areata Più recente, invece, l'approvazione negli Stati Uniti da parte della FDA (Food and Drug Administration) del baricitinib per il trattamento dell'alopecia areata. L'alopecia areata è una forma di alopecia che si caratterizza per la perdita di capelli e peli in diverse sedi corporee in maniera più o meno estesa, con conseguente comparsa di chiazze glabre di diverse dimensioni. L'approvazione da parte dell'FDA è stata possibile in seguito all'analisi di due test clinici commissionati dalla stessa azienda farmaceutica produttrice del medicinale a base di baricitinib. Entrando più nel dettaglio, tali test hanno coinvolto 1200 pazienti con alopecia areata in forma grave ed è emerso che: Dopo poco più di otto mesi dall'inizio del trattamento, il 40% dei partecipanti ha segnalato una ricrescita di capelli e peli, parziale o completa;

Dopo un anno dall'inizio del trattamento, invece, circa la metà dei partecipanti ha segnalato una ricrescita dei capelli in quantità simili a quelle possedute prima dell'insorgenza dell'alopecia areata. Gli effetti collaterali segnalati nel corso dei test non sono stati preoccupanti e si sono risolti da soli senza necessità di trattamenti. Tuttavia, al momento, l'impiego del baricitinib contro l'alopecia areata non è autorizzato né in Europa né in Italia . Nota Bene Nel corso di quest'articolo ci si occuperà delle principali caratteristiche del baricitinib nell'ambito delle sole indicazioni terapeutiche ufficialmente approvate.

Interazioni Interazioni farmacologiche fra il Baricitinib e altri farmaci Prima di iniziare il trattamento con il baricitinib è necessario informare il medico o il farmacista se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si potrebbero assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc. In particolare, il medico va informato se si stanno già assumendo: Altri inibitori delle Janus chinasi;

Farmaci anti-reumatici per via parenterale;

Farmaci che sopprimono il sistema immunitario per via parenterale (inclusi i farmaci biologici);

Altri immunosoppressori, come ciclosporina, azatioprina e tacrolimus;

Probenecid, poiché può essere necessario aggiustare la dose di baricitinib somministrata;

Farmaci che aumentano il rischio di diverticolite, quali ad esempio: FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei); Corticosteroidi; Analgesici oppioidi.



Come funziona Con quale meccanismo d'azione agisce il Baricitinib? Il baricitinib è un principio attivo inibitore selettivo e reversibile di Janus chinasi (JAK) di tipo 1 e 2 (JAK1 e JAK2). Le Janus chinasi sono particolari enzimi intracellulari coinvolti nella trasmissione del segnale di fattori di crescita e citochine, implicati nell'ematopoiesi, nell'infiammazione e nella funzione immunitaria. Nell'ambito del trattamento dell'artrite reumatoide, visto il coinvolgimento delle JAK nel processo infiammatorio e nella funzione immunitaria, l'inibizione operata dal baricitinib nei confronti di tali enzimi porta ad una riduzione del dolore, della rigidità e del gonfiore articolari tipici di questa patologia. Allo stesso tempo, il baricitinib sembra ridurre la stanchezza e contribuisce a rallentare i danni alle ossa e alle cartilagini, contribuendo al miglioramento della qualità della vita dei pazienti. Nell'ambito del trattamento della dermatite atopica, invece, grazie alla sua azione inibitoria delle JAK, il baricitinib contribuisce a migliorare le condizioni della pelle degli individui affetti e a ridurre il prurito, favorendo - anche in questo caso - il miglioramento della qualità della vita complessiva dei pazienti con questa patologia. Utilità del Baricitinib contro SARS-CoV-2 e COVID-19 Per quanto riguarda, invece, il trattamento di pazienti ospedalizzati con COVID-19 in forma grave, il razionale di utilizzo del baricitinib si basa su una duplice attività di riduzione della risposta infiammatoria (per via dell'azione inibitoria nei confronti delle JAK) e di riduzione dell'endocitosi virale, ossia di riduzione dell'ingresso del virus nelle cellule polmonari. Ruolo del Baricitinib nell'alopecia areata Poiché fra le possibili cause dell'alopecia areata si ritiene possa esservi una componente di tipo autoimmune nella quale il sistema immunitario reagisce in maniera imprevista danneggiando i bulbi piliferi, l'impiego del baricitinib in pazienti affetti da questa malattia può rivelarsi utile proprio per la sua capacità di inibire l'attività delle JAK che - come abbiamo visto - sono implicate nella funzione immunitaria e nella sua attivazione. Tuttavia, ricordiamo ancora una volta che questo tipo di utilizzo non è autorizzato in Italia .

Dosaggio e modo d'uso Come si somministra il Baricitinib e in quali dosi? Il baricitinib è disponibile in forma di compresse per uso orale che devono essere deglutite intere con l'aiuto di un bicchiere d'acqua. Il farmaco può essere assunto indipendentemente con o senza cibo; per ricordarsi di assumerlo ogni giorno, può essere utile prenderlo sempre alla stessa ora. La dose si baricitinib da utilizzare verrà stabilita dal medico in funzione della malattia che si deve trattare e in funzione delle condizioni di salute generali del paziente. Difatti, pazienti con problemi renali, pazienti anziani con più di 75 anni di età o pazienti con elevato rischio di sviluppare infezioni possono necessitare di una dose più bassa di quella solitamente impiegata.

Uso in gravidanza e Allattamento Il Baricitinib può essere utilizzato dalle gestanti e dalle madri che allattano al seno? Le donne in gravidanza o le donne che sospettano di essere in gravidanza non devono assumere il baricitinib. Durante il trattamento con il farmaco, pertanto, è necessario utilizzare metodi contraccettivi efficaci al fine di prevenire l'insorgenza di un'eventuale gravidanza. Poiché non è noto se il baricitinib viene escreto nel latte materno, le madri che allattano al seno non devono assumere il principio attivo. Qualora fosse necessario iniziare una terapia a base di baricitinib, la paziente stabilirà insieme al medico se interrompere l'allattamento a favore dell'assunzione del farmaco o viceversa.