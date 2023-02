Cos'è la Balbuzie? Sintomi e diagnosi

Va da sé che una condizione di questo tipo può rivelarsi frustrante per l'individuo che la sperimenta e, per questo, può comportare diverse conseguenze e complicazioni.

Chi può sviluppare la Balbuzie?

La balbuzie è un disturbo che può colpire chiunque, anche se sembra essere più comune negli individui di sesso maschile rispetto agli individui di sesso femminile.

In genere, la balbuzie insorge in età infantile e può protrarsi in età adolescenziale e adulta. Vi sono anche casi in cui la balbuzie si genera in età adulta in seguito a traumi o ad alcune manifestazioni patologiche.