Poiché non esistono studi adeguati in merito all'uso del baclofen nelle donne in gravidanza, l'uso del principio attivo in questa categoria di pazienti dovrebbe essere evitato, a meno che il medico non lo ritenga assolutamente necessario dopo un'attenta valutazione dei benefici attesi per la madre e dei potenziali rischi per il feto.

Dopo somministrazione di baclofen, una piccola parte di principio attivo può passare nel latte materno, tuttavia in concentrazioni tanto basse da ritenere che non vi siano pericoli per il lattante. Ad ogni modo, sarà il medico a decidere, caso per caso, se le madri che allattano al seno possono assumere o meno il principio attivo.